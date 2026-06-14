Sospetta positività alla droga, bimba di un anno ricoverata al Santobono a Napoli: indaga la polizia

La piccola potrebbe essere venuta a contatto con della sostanza stupefacente: indagini in corso per fare piena luce sulla vicenda.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Santobono (Immagine di repertorio)

Saranno gli accertamenti della Polizia di Stato e della magistratura a fare piena luce sulle motivazioni e sulle cause che hanno portato al ricovero, all'ospedale Santobono di Napoli, di una bambina di poco più di un anno, che sarebbe risultata positiva alla droga. Da quanto si apprende, i poliziotti, provenienti dal commissariato Vomero, sono intervenuti nel nosocomio pediatrico partenopeo dopo la segnalazione del personale sanitario che, dai primi accertamenti eseguiti sulla bambina, avrebbero riscontrato la possibile positività della piccola a sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno pertanto avviato tutti gli accertamenti necessari, in primo luogo, a confermare la sospetta positività della bambina a qualche tipo di sostanza stupefacente e, qualora questa dovrebbe essere pienamente riscontrata, a individuare le modalità con le quali la piccola possa essere venuta a contatto – ingerendola o inalandola – con la droga. Le condizioni di salute della bimba non sono note, ma non sarebbe in pericolo di vita.