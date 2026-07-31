Gambizzato un netturbino a Torre del Greco: indaga la Polizia di Stato

Colpi di pistola alle gambe, ma l’uomo non è in pericolo di vita: a far fuoco una sola persona a volto coperto, come spiegato dalla stessa vittima alla polizia.

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Un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alla gambe ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Sull'episodio, indaga la Polizia di Stato. Al momento, come spiegato dalla stessa vittima, sembrerebbe che una persona a volta coperto gli si sarebbe avvicinato in via Sardegna, aprendo il fuoco contro di lui e ferendolo alle gambe. Lo stesso netturbino, seppur ferito, si è recato poi con mezzi propri all'ospedale Maresca di Torre del Greco per le cure, ma non è in pericolo di vita. Indaga la Polizia che cerca ora di ricostruire dinamiche e movente.

Al vaglio anche la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona: via Sardegna si trova nella frazione di Sant'Antonio, non distante dalla stazione della Circumvesuviana di via Del Monte. Fondamentali anche le dichiarazioni della vittima, che saranno sottoposte ora al vaglio da parte degli agenti di polizia che indagano sulla vicenda.