Ragazza 28enne investita da un’auto a Bellizzi (Salerno), ricoverata in ospedale: è grave

La giovane di 28 anni è stata investita in strada mentre era a piedi a Bellizzi. Ricoverata all’ospedale di Battipaglia.

Immagine di repertorio

Ragazza di 28 anni investita da un'auto a Bellizzi, in provincia di Salerno. La ragazza è stata falciata mentre si trovava in strada, attorno alle ore 17 di ieri, domenica 7 giugno. La ragazza, di nazionalità tunisina, ma residente in Italia, è rimasta gravemente ferita, riportando lesioni e contusioni. Sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici, inviati dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, con una ambulanza della Vopi, l'associazione Volontari Pronto Intervento, e un’auto medica da Battipaglia.

La giovane ricoverata all'ospedale di Battipaglia in gravi condizioni

Il personale sanitario ha prestato le prime cure mediche del caso alla donna ferita. Dopodiché la ragazza è stata immobilizzata, stabilizzata e trasportata d'urgenza, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Battipaglia, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell'ordine per accertare cosa fosse successo. Sono stati eseguiti i rilievi del caso e sono state raccolte le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere della zona di Bellizzi, comune che si trova al centro della Piana del Sele, a pochi chilometri dal mare, da cui potrebbero emergere altri elementi utili alle indagini. Al momento la giovane è sottoposta alle cure dei medici di Battipaglia e le sue condizioni di salute sono attentamente monitorate. Le istituzioni stanno lavorando per migliorare la sicurezza delle strade ed intensificare i controlli, in modo da ridurre il rischio di incidenti stradali.