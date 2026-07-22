Cameriere ruba portafogli a festa di 18 anni a Pozzuoli e usa le carte per pagare Tangenziale e carburante

Un cameriere 44enne è stato denunciato per aver rubato un portafogli ad una festa di 18 anni a Pozzuoli ad uno degli invitati. Il presunto ladro ha poi usato le carte per fare diverse spese.

Una festa di 18 anni / immagine di repertorio

Cameriere ruba un portafogli di un invitato ad una festa di 18 anni in un locale di Pozzuoli, poi usa le carte di credito per pagare la Tangenziale di Napoli e il carburante al distributore. Nei guai un 44enne puteolano. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri per i reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Il presunto cameriere-ladro è stato incastrato grazie all'analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, che sono riusciti ad identificare il presunto autore del furto del portafoglio e del successivo utilizzo indebito delle carte di pagamento. L'episodio risale alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2026. La vittima, un giovane di Santa Maria a Vico, era uno dei giovani partecipanti alla festa di compleanno in una struttura ricettiva dell'area flegrea. Il ragazzo solo al termine della serata si è accorto della scomparsa del proprio portafoglio.

La giovane vittima si è accorto dei pagamenti dai messaggi sul telefono

Inizialmente pensava di averlo dimenticato a casa. Poi, però, ha iniziato a ricevere sul proprio telefono le notifiche di alcune operazioni effettuate con le carte di credito custodite nel portafoglio e si è insospettito. Tra queste, due pagamenti eseguiti presso un'area di servizio lungo la Tangenziale di Napoli e un ulteriore addebito relativo al pedaggio autostradale. A quel punto, si è reso conto di essere stato vittima di un furto, ha immediatamente provveduto al blocco di tutte le carte. La mattina successiva è andato in caserma per sporgere denuncia. Nel portafogli, peraltro, erano custoditi documenti personali, diverse carte di pagamento e 380 euro in contanti.

Le indagini si sono concentrate immediatamente sull'acquisizione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dell'area di servizio dove erano stati effettuati i primi pagamenti fraudolenti. Contemporaneamente, sono stati richiesti accertamenti anche alla società che gestisce la Tangenziale di Napoli per verificare il transito del veicolo utilizzato durante uno degli acquisti. Sono stati analizzati i filmati delle telecamere del distributore di carburante, sottoposti successivamente alla visione anche della vittima. Quest'ultima ha riferito di riconoscere senza esitazione l'uomo ripreso dalle telecamere.

A quel punto, è stato identificato come presunto autore del furto un cameriere che aveva prestato servizio durante la festa. Il ragazzo se ne ricordava anche perché il 44enne era stato immortalato in un breve video realizzato nel corso della serata. Ulteriori verifiche presso le banche dati hanno evidenziato la corrispondenza tra il veicolo ripreso dalle telecamere dell'area di servizio e quello intestato al 44enne. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l'autovettura sarebbe la stessa utilizzata per effettuare il rifornimento di carburante pagato con una delle carte sottratte. Determinante, infine, si è rivelato anche il video consegnato dalla vittima, registrato durante la festa, che avrebbe consentito agli investigatori di attribuire un'identità al soggetto ripreso successivamente presso il distributore di carburante. Conclude le indagini, per il 44enne di Pozzuoli è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria.