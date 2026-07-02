Napoli, montate le telecamere a via Marina: multe di 83 euro a chi passa sulle corsie riservate, anche con targa polacca

Montate le telecamere a via Marina. Multe di 83 euro per chi passa sulle corsie preferenziali destinate a bus, tram e taxi. Colpite anche le targhe polacche. Quando saranno attivate.

Le nuove telecamere per le multe in via Marina

Montate le telecamere su via Marina a Napoli: faranno le multe ai mezzi non autorizzati che passano sulle corsie centrali riservate ai mezzi pubblici, come bus, tram e taxi. La sanzione sarà di 83 euro, che scendono a 58,10 (più le spese di notifica) se pagata entro i 5 giorni. Colpite anche le auto con la targa polacca. L'installazione dei 5 varchi telematici, anticipata da Fanpage.it, è partita ieri, mercoledì 1 luglio. Sarà ultimata entro l'estate. Poi ci sarà il pre-esercizio e le telecamere potranno essere effettivamente attivate. Al momento non lo sono ancora. Il tratto interessato che sarà vigilato dagli occhi elettronici va dalla rotonda di via Sant'Erasmo, nella zona orientale, alla Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, alle porte della city.

Cosenza a Fanpage.it: "Le telecamere faranno le multe"

"Le nuove telecamere su via Marina – spiega a Fanpage.it Edoardo Cosenza, assessore ai Trasporti del Comune di Napoli – saranno collegate (a lavoro completato) al sistema automatico di riconoscimento immagini (e quindi targhe) che poi generano le multe per i mezzi non autorizzati. In pratica, il sistema in uso per le ZTL". Cosenza assicura che il Comune sarà "implacabile" con i trasgressori, anche perché le lunghe code di auto non autorizzate sulle corsie preferenziali dell'asse costiero rallentano i trasporti in tutta la città e sono un problema purtroppo quotidiano, come documentato anche da Fanpage.it. Mentre la stessa presenza di mezzi non autorizzati su quelle corsie è fonte di insicurezza sia per i conducenti dei mezzi pubblici che per i pedoni, visti i numerosi incidenti, anche mortali, che avvengono sulle corsie centrali riservate.

Saranno colpite anche le vetture con le targhe polacche, o estere in generale, che dilagano a Napoli. In che modo? Il verbale con la sanzione, spiega Cosenza, "Viene mandato in automatico, attraverso il Registro vetture estere, al comodatario italiano".

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Quando partono le telecamere per le multe a via Marina

Al momento, come detto, le telecamere non sono state ancora attivate. Per quanto riguarda la data di partenza, che sarà anticipata da un pre-esercizio per verificarne la funzionalità, la decisione spetta al Comune di Napoli, che non ha ancora definito la dead line. "Dobbiamo coordinare l'intervento con la Polizia Locale e con il ripristino del tram". Bisognerà quindi attendere la fine dei lavori del tram del mare, quindi, attesa entro l'anno.

"Positiva l'installazione delle telecamere sulle preferenziali di via Marina – commenta Aniello Esposito, consigliere comunale Pd e presidente della commissione Trasporti – garantiranno il transito più veloce e maggiore sicurezza per i mezzi pubblici, come bus e tram Anm".

Dove si trovano le telecamere di via Marina

Ma dove saranno installate le 5 telecamere di via Marina? Due, a quanto si apprende, saranno posizionate all'incrocio con piazza Guglielmo Pepe: una diretta su via Vespucci, lato San Giovanni, l'altra verso via Nuova Marina. Altre due saranno alla Rotonda di Corso Lucci-via Ponte della Maddalena, anche in questo caso puntate in entrambe le direzioni di marcia. La quinta sarà alla Rotonda Sant'Erasmo, diretta verso via Alessandro Volta.

"L'utilizzo delle corsie preferenziali da parte di veicoli non autorizzati – questo il ragionamento – fa perdere i benefici in termini di percorrenza, regolarità del servizio e competitività del trasporto pubblico rispetto all’utilizzo delle auto". Le telecamere serviranno a "migliorare la puntualità e velocità dei mezzi pubblici, rendendo più appetibile l’uso dei mezzi pubblici rispetto all’auto. Aumentare la sicurezza delle corsie riservate riducendo episodi quali sorpassi azzardati, conflitti mezzi pubblici auto. Efficientare l’uso delle pattuglie di polizia locale che possono essere destinate ad altre attività".