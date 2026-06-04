Auto intrappolata sui binari di via Marina, bloccati i tram a Napoli. E al Chiatamone bus deviati per sosta selvaggia
L'auto sale sui binari e resta intrappolata, bloccando di fatto la circolazione dei tram a Napoli. È accaduto ieri, mercoledì 5 giugno, in via Ponte dei Granili, nella zona di via Marina sul lato orientale della città. La foto della vettura bloccata sui binari è stata pubblicata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Non è chiaro come ci sia finita, visto che l'area dell'armamento ferroviario è riservata ai mezzi pubblici Anm. Ma la giornata di ieri è stata particolarmente caotica per quanto riguarda il traffico a Napoli.
Auto in sosta vietata al Chiatamone bloccano i bus
In zona Chiaia, dall'altra parte della città, a causa delle auto in sosta vietata lungo via Chiatamone, l'Anm è stata costretta, a partire dalle ore 16, a limitare i bus delle linee 140 e 128 in piazza Vittoria. Altri disagi per i napoletani e i turisti sono legati ai numerosi cantieri che occupano le strade cittadine. In particolare quelli che interessano il rifacimento del Lungomare e del tram del mare. Diverse aree sono interdette per lavori sia su via Marina che alla Riviera di Chiaia. A causa di questi lavori linee bus ad alta percorrenza come il 151 hanno dovuto modificare e allungare a dismisura i propri percorsi.
Dall'11 maggio scorso, a causa della chiusura della corsia preferenziale di via Nuova Marina, il bus gira alla rotonda di Stella Polare. Un'ulteriore deviazione è stata legata al divieto di transito veicolare istituito per lavori alla Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via San Pasquale. I bus che arrivano da via Giulio Cesare, giunti in piazza della Repubblica proseguono per viale Anton Dohrn, via Caracciolo, piazza Vittoria e via Arcoleo. Mentre sono state sospese diverse fermate sulla Riviera. Un'altra deviazione in via Giordano Bruno per il divieto di transito prevede la svolta per via Sannazaro.