Auto intrappolata sui binari di via Marina, bloccati i tram a Napoli. E al Chiatamone bus deviati per sosta selvaggia

Caos traffico e disagi alla circolazione a Napoli. Al Ponte dei Granili auto incastrata sui binari del tram. Al Chiatamone bus bloccati per la sosta selvaggia.

L’auto bloccata sui binari del tram al Ponte dei Granili di Napoli

L'auto sale sui binari e resta intrappolata, bloccando di fatto la circolazione dei tram a Napoli. È accaduto ieri, mercoledì 5 giugno, in via Ponte dei Granili, nella zona di via Marina sul lato orientale della città. La foto della vettura bloccata sui binari è stata pubblicata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Non è chiaro come ci sia finita, visto che l'area dell'armamento ferroviario è riservata ai mezzi pubblici Anm. Ma la giornata di ieri è stata particolarmente caotica per quanto riguarda il traffico a Napoli.

Auto in sosta vietata al Chiatamone bloccano i bus

In zona Chiaia, dall'altra parte della città, a causa delle auto in sosta vietata lungo via Chiatamone, l'Anm è stata costretta, a partire dalle ore 16, a limitare i bus delle linee 140 e 128 in piazza Vittoria. Altri disagi per i napoletani e i turisti sono legati ai numerosi cantieri che occupano le strade cittadine. In particolare quelli che interessano il rifacimento del Lungomare e del tram del mare. Diverse aree sono interdette per lavori sia su via Marina che alla Riviera di Chiaia. A causa di questi lavori linee bus ad alta percorrenza come il 151 hanno dovuto modificare e allungare a dismisura i propri percorsi.

Dall'11 maggio scorso, a causa della chiusura della corsia preferenziale di via Nuova Marina, il bus gira alla rotonda di Stella Polare. Un'ulteriore deviazione è stata legata al divieto di transito veicolare istituito per lavori alla Riviera di Chiaia, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e via San Pasquale. I bus che arrivano da via Giulio Cesare, giunti in piazza della Repubblica proseguono per viale Anton Dohrn, via Caracciolo, piazza Vittoria e via Arcoleo. Mentre sono state sospese diverse fermate sulla Riviera. Un'altra deviazione in via Giordano Bruno per il divieto di transito prevede la svolta per via Sannazaro.