Ristoranti e pizzerie di via Partenope costretti a togliere i tavolini per i lavori sul Lungomare: preoccupati per i tempi

Ristoranti e pizzerie di via Partenope costretti a rimuovere i tavolini esterni per i lavori sul lungomare di Napoli. Preoccupati per i tempi dei cantieri.

I ristoranti di via Partenope rimuovono i tavolini esterni per i lavori in estate

I ristoranti e le pizzerie di via Partenope costretti a sgomberare tavolini e sedie esterni per i lavori sul lungomare. La smobilitazione è iniziata ieri, con l'avvio del nuovo piano traffico che è collegato all'avanzamento del cantiere. Terminato il tratto che va da piazza Vittoria a via Ugo Foscolo, infatti, si è passati a quello da via Foscolo alle scalinate di via D'Aquino, come anticipato da Fanpage.it, in pratica dall'incrocio con il ristorante "I Re di Napoli" e "Mammina". Si tratta del tratto dove c'è anche la pizzeria di Errico Porzio. Questa fase dovrebbe durare tutta l'estate e concludersi entro agosto. Mentre la consegna di tutto il lungomare finito è prevista per il 30 novembre.

I titolari dei ristoranti preoccupati per i tempi dei cantieri

Ma non mancano le preoccupazioni. I titolari dei locali del lungomare chiedono certezza dei tempi. La chiusura dei tavolini esterni in piena estate, infatti, è già un grosso colpo per gli incassi annuali, considerato che i ristoranti potranno fare affidamento soltanto sui posti all'interno per questo periodo. I lavori rientrano nella grande riqualificazione ciclo pedonale del lungomare di Napoli, il mega-progetto da 13,5 milioni di euro per rifare tutto il litorale tra piazza Vittoria e il Molosiglio. Di questo, via Nazario Sauro è già stata quasi ultimata. Si è, quindi, in dirittura d'arrivo.

I lavori in piena estate per ultimare la strada

Il nuovo cantiere interesserà l'intera carreggiata del tratto di via Partenope compreso tra via Ugo Foscolo e le scalinate via d'Aquino. Per tutta la durata dei lavori, sarà istituito il divieto di transito. Mentre sul tratto appena completato di via Partenope, che da piazza Vittoria arriva a via Ugo Foscolo le auto potranno tornare a circolare sulle due corsie appena rifatte. In pratica, i veicoli autorizzati, provenienti da via Caracciolo, potranno entrare nell'area pedonale urbana di via Partenope dal varco di piazza Vittoria, con l'obbligo di svolta a sinistra in via Ugo Foscolo, dove proseguiranno poi su via Chiatamone.

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Nel tratto riaperto di via Partenope ci sarà il senso unico di marcia da piazza Vittoria verso via Foscolo. Analogamente, anche quest'ultima sarà a senso unico verso via Chiatamone. In via Foscolo ci sarà, inoltre, il divieto di sosta con rimozione sul lato destro, mentre sul lato sinistro le strisce blu passeranno dalla spina di pesce al verso parallelo al marciapiedi.