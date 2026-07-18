Occupazione abusiva di suolo, sanzioni a molti locali. Ci sono pizzeria Capuano al Vomero e Leopoldo Cafebar in via Toledo

Le sospensioni riguardano anche baretti a Chiaia, nella zona di vico Belledonne, altri esercizi del corso Secondigliano e un locale ai Quartieri Spagnoli.

Agenti di Polizia Municipale di Napoli al lavoro

Tavolini e dehors piazzati fuori dai confini consentiti: otto esercizi di somministrazione di Napoli dovranno abbassare la saracinesca per tre giorni. Le ordinanze, firmate dal Servizio Suap del Comune il 17 luglio, dispongono la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 6 della legge 77/1997 e dell'articolo 13, comma 6, del Regolamento di polizia di sicurezza urbana approvato dal Consiglio comunale nel dicembre 2022.

Il meccanismo è sempre lo stesso: dopo un primo verbale, i titolari erano stati «diffidati a non reiterare l'occupazione illegittima» nell'arco dei 365 giorni successivi. Alla nuova violazione, accertata dalla Polizia locale, è scattata in automatico la chiusura per tre giorni, senza ulteriore avviso. Tra i locali colpiti, secondo gli atti del Comune di Napoli, figurano la nota pizzeria Vincenzo Capuano di piazza degli Artisti, al Vomero, e il bar-pasticceria Leopoldo Cafebar di via Toledo, nella parte alta, verso piazza Dante.

Le sospensioni riguardano anche alcuni baretti della movida di Chiaia, nella zona di vico Belledonne, altri bar del corso Secondigliano e un locale ai Quartieri Spagnoli, in vico Tre Regine. Le chiusure, scaglionate, sono fissate tra il 17 e il 22 settembre 2026, cioè nel periodo dei festeggiamenti per San Gennaro. Contro i provvedimenti è ammesso ricorso al Tar Campania entro 60 giorni dalla notifica.