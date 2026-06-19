Nuovo Lungomare di Napoli, si sposta il cantiere: via Partenope chiusa fino a settembre da via Foscolo alle scale d’Aquino

Avanza il cantiere del Lungomare di Napoli che si sposta su via Partenope nel tratto tra via Foscolo e le scale d’Aquino.

I lavori in via Partenope

Avanzano i lavori del nuovo Lungomare di Napoli con i marciapiedi più larghi. A partire dall'inizio di luglio, a quanto apprende Fanpage.it, il cantiere di via Partenope si sposterà verso il secondo step. Terminato il tratto che va da piazza Vittoria a via Ugo Foscolo, si passerà a quello da via Foscolo alle scalinate di via D'Aquino, in pratica dall'incrocio con il ristorante "I Re di Napoli" a "Mammina". Si tratta del tratto dove c'è la pizzeria di Errico Porzio. I lavori dureranno due mesi, per terminare all'inizio di settembre e rientrano nella grande riqualificazione ciclo pedonale del lungomare di Napoli, il mega-progetto da 13,5 milioni di euro per rifare tutto il litorale tra piazza Vittoria e il Molosiglio. Di questo, via Nazario Sauro è già stata ultimata. Si è, quindi, in dirittura d'arrivo. La consegna della strada finita è infatti fissata per il 30 novembre.

Il cantiere sul Lungomare di via Partenope per l'estate

Il cantiere interesserà l'intera carreggiata del tratto di via Partenope compreso tra via Ugo Foscolo e le scalinate via d'Aquino. Per tutta la durata dei lavori, sarà istituito il divieto di transito. Mentre sul tratto appena completato di via Partenope, che da piazza Vittoria arriva a via Ugo Foscolo le auto potranno tornare a circolare sulle due corsie appena rifatte. In pratica, i veicoli autorizzati, provenienti da via Caracciolo, potranno entrare nell'area pedonale urbana di via Partenope dal varco di piazza Vittoria, con l'obbligo di svolta a sinistra in via Ugo Foscolo, dove proseguiranno poi su via Chiatamone.

Nel tratto riaperto di via Partenope ci sarà il senso unico di marcia da piazza Vittoria verso via Foscolo. Analogamente, anche quest'ultima sarà a senso unico verso via Chiatamone. In via Foscolo ci sarà, inoltre, il divieto di sosta con rimozione sul lato destro, mentre sul lato sinistro le strisce blu passeranno dalla spina di pesce al verso parallelo al marciapiedi.