America’s Cup Napoli 2026, chiusa via Caracciolo per le pre-regate 24-27 settembre: il piano traffico

La pre-regata dell’America’s Cup si svolgerà dal 24 al 27 settembre sul Lungomare di via Caracciolo. La strada sarà chiusa e ci sarà il villaggio dei catamarani come nel 2012. Il piano traffico.

I catamarani dell'America's Cup nel Golfo di Napoli

Sarà allestito sul Lungomare di Napoli il villaggio delle pre-regate dell'America's Cup 2026, in programma da giovedì 24 a domenica 27 settembre prossimi. Anticipo della 38ª America’s Cup (AC38) vera e propria che si svolgerà, invece, dal 10 al 19 luglio 2027. Dal 22 maggio al 4 luglio 2027 si svolgeranno, invece, i match della Louis Vuitton Cup.

A settembre, nel Golfo di Napoli, sullo specchio d'acqua tra il Castel dell'Ovo e Posillipo, si sfideranno i 6 team: Emirates Team New Zealand (Nuova Zelanda – Defender), GB1 (Gran Bretagna – Challenger of Record), Luna Rossa Prada Pirelli (Italia), Tudor Team Alinghi (Svizzera), La Roche-Posay Racing Team (Francia) e American Racing Challenger (USA), con 9 imbarcazioni.

L’Official Race Village sarà allestito, come detto, all'altezza della Rotonda Diaz e di viale Dohrn, mentre via Francesco Caracciolo sarà chiusa al traffico per tutta la durata dell'evento – come già avvenuto nel 2012 e 2013 per le World Series – per consentire agli spettatori di passeggiare sul lungomare e assistere alle regate dai migliori punti di osservazione degli AC40 in azione. Il tutto mentre si completano i lavori a Bagnoli per il villaggio tecnico pronto per il 2027.

La Regione Campania finanzia con 6,1 milioni

La Regione Campania, in base al protocollo siglato con le istituzioni, finanzierà questa prima tranche preliminare con 6,1 milioni di euro di Fondo Sviluppo e Coesione. I rifiuti prodotti saranno smaltiti nell’impianto STIR di Pianodardine ad Avellino. La Regata Preliminare rappresenta il primo grande evento internazionale che anticipa l'edizione 2027 della competizione velica più prestigiosa al mondo, che si svolgerà per la prima volta in Italia.

L'evento costituisce un'importante occasione di test sotto il profilo sportivo, organizzativo e logistico, coinvolgendo i team partecipanti, gli organizzatori e le istituzioni impegnate nell'allestimento delle infrastrutture e dei servizi necessari allo svolgimento della manifestazione. Le regate, disputate con imbarcazioni AC40, offriranno uno spettacolo sportivo di alto livello in uno scenario di eccezionale valore paesaggistico, contribuendo a rafforzare l'immagine internazionale di Napoli, contribuendo a consolidarne il posizionamento di Napoli tra le principali destinazioni internazionali per i grandi eventi. La manifestazione sarà accompagnata da un articolato programma di iniziative rivolte al pubblico, con un Race Village e attività di promozione, divulgazione e intrattenimento, favorendo la partecipazione di cittadini, turisti e appassionati.

Il Race Village dell'America's Cup di Napoli 2027

Il villaggio dei catamarani su via Caracciolo

L’Official Race Village di via Caracciolo avrà ingresso libero e sarà aperto dalle 11 alle 20, a partire da giovedì 24 settembre e per tutta la durata della regata. Il palco principale alla Rotonda Diaz sarà il centro nevralgico dei dock-out e dock-in show in ogni giorno di regata, permettendo al pubblico di vedere da vicino gli equipaggi. Giovedì 24 settembre intorno alle ore 18 verranno presentati i team al pubblico.

Prima dell’inizio delle regate sono previsti momenti di intrattenimento a cura di artisti locali e maxi schermi porteranno nel villaggio tutta l’azione della regata con il commento in tempo reale. Non mancheranno stand dedicati al merchandising e punti di ristoro, così come attività di sponsor e partner dell’evento. Il Comune predisporrà un apposito piano traffico con la chiusura di via Francesco Caracciolo al traffico. Le auto continueranno a circolare sulla Riviera di Chiaia. Su tutto il Lungomare, da via Partenope a piazza della Repubblica, ci saranno dei punti di osservazione a terra. Mentre a mare saranno dedicati degli spazi alle imbarcazioni private.

Per quanto riguarda le gare, il format sarà simile a quello della Sardegna di giugno: il 24 settembre è in programma la practice race, il 25 settembre alle ore 14.13 inizieranno le tre regate di flotta con conclusione prevista intorno alle 16. Nel weekend altre tre regate di flotta sabato 26 settembre e due domenica 27 settembre. I migliori due team accederanno alla finale, con una sfida secca in un’unica regata, uno contro uno, per il titolo assoluto.