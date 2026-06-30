A Napoli scuole d’infanzia e asili nido a settembre iniziano 5 giorni prima: il calendario 2026-’27

Il calendario scolastico 2026-’27 degli asili nido e delle scuole d’infanzia a Napoli. Ci sarà un maxi-ponte per il 2 giugno 2027.

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A Napoli gli asili nido e le scuole d'infanzia pubblici del Comune a settembre inizieranno 5 giorni prima: venerdì 11 settembre, invece di martedì 15, come previsto dal calendario scolastico 2026-27 della Regione Campania. Questo il programma del rientro in aula, secondo quanto deciso da Palazzo San Giacomo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. I tecnici comunali hanno ricalcolato l'offerta educativa sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera regionale 199 del 20 maggio 2026. Il rientro in classe dopo le vacanze estive, quindi, è stato anticipato leggermente: si tratta, nello specifico, di due giorni lavorativi prima, considerando che in mezzo c'è un weekend. Tra le novità, ci sarà anche un maxi-ponte del 2 giugno, con lo stop lunedì 31 maggio e rientro in classe giovedì 3 giugno.

La fascia d'età è quella dei bimbi da 0 a 6 anni, tra questi, quindi, anche i lattanti. Il Comune, considerata la riapertura a settembre di tante scuole che sono rimaste chiuse negli ultimi due anni per i lavori di ristrutturazione del Pnrr, ha deciso di riaprire le iscrizioni nel mese di luglio ed ha stabilito anche il proprio calendario scolastico 2026-27. Intanto, la prima campanella suonerà venerdì 11 settembre, sia per gli asili che per l'infanzia, con il termine delle lezioni previsto per il 30 giugno 2027.

La lista dei ponti e delle vacanze

Alcune festività il prossimo anno scolastico si perderanno, poiché coincidenti con il sabato o la domenica, giorni nei quali le scuole sono di solito chiuse. Ecco di seguito l'elenco del calendario scolastico del Comune di Napoli:

Festa di San Gennaro: sabato 19 settembre

Tutti i Santi: domenica 1 novembre:

Ponte dei Defunti: lunedì 2 novembre (sospensione regionale)

Ponte dell'Immacolata: lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2026 (sospensione più festa nazionale)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027, rientro in aula giovedì 7 gennaio

Vacanze di Carnevale: lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2027 (sospensione regionale)

Vacanze di Pasqua: da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027 (compreso il Lunedì dell'Angelo)

Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2027 (festa nazionale)

Festa dei Lavoratori: sabato 1 maggio 2027 (festa nazionale)

Maxi-Ponte del 2 Giugno Festa della Repubblica: dal 31 maggio al 2 giugno 2027 (sospensione più festa nazionale)

Giornate della Memoria e della Legalità

Alle feste e alle vacanze, si aggiungono poi, le giornate della Memoria e delle Legalità. In queste date non c'è sospensione delle lezioni, ma le scuole campane sono invitate a organizzare attività didattiche a tema: