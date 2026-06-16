Scuole rifatte a Napoli con il Pnrr, lavori non finiti per 21 istituti su 27: chiesta la proroga, la lista di chi apre a settembre

Sono 21 le scuole del Comune di Napoli da rifare con i fondi Pnrr, ma non completate in tempo. Chiesta la proroga di 2 mesi. Per un plesso i lavori sono fermi per contenzioso.

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Sono 21 su 27 le scuole pubbliche a Napoli da ristrutturare con i fondi Pnrr, ma non ancora finite entro il termine del 30 giugno 2026. Il Comune di Napoli per 20 di questi istituti, in maggioranza asili nido, ha chiesto una proroga di due mesi, con completamento entro il 31 agosto, come consentito dalla normativa nazionale. In diversi casi i lavori sono al 60-70 per cento e bisognerà accelerare per l'ultimazione. I maggiori ritardi riguardano i plessi che si trovano nei quartieri periferici, in particolare nelle Municipalità VI (San Giovanni, Ponticelli e Barra), con 5 scuole incomplete, e VII (Miano, Secondigliano e San Pietro a Patierno), dove le scuole sono 7. Solo in un caso, quello dell'asilo nido Bice Zona del centro storico, i lavori sono completamente fermi a causa di un contenzioso con l'appaltatore e non è prevista una data di consegna. Solo per due scuole i lavori sono stati ultimati in anticipo, mentre per altre quattro lo saranno presumibilmente entro fine mese.

Il caso delle scuole comunali da ristrutturare in commissione

"Abbiamo ricevuto ieri – commenta Agostino Anselmi, coordinatore Cisl Fp – la relazione degli uffici del Comune di Napoli rispetto al cronoprogramma dei lavori che saranno consegnati per il Pnrr. Ci sono alcune scuole che necessitano di ulteriore tempo, per cui è stata chiesta una proroga. La Cisl Fp ringrazia gli uffici e lo staff dell'edilizia scolastica che si sono prodigati per far fronte ai problemi burocratici che hanno ritardato la consegna. Ma i ritardi non sono responsabilità della direzione dell'edilizia scolastica, perché tutti hanno dato il massimo. Siamo fiduciosi che per settembre e per l'avvio della mensa scolastica recupereremo il tempo perduto per tutte le scuole interessate. Si tratta di un grande sforzo fatto dalla giunta Manfredi e dalla commissione Scuola, col presidente Aniello Esposito che ci ha dato sempre ascolto. Ora siamo impegnati per la stabilizzazione degli istruttori socio educativi. mentre un grande passo avanti rappresenta il concorso delle maestre".

Il Pnrr è nato tra il 2020 e il 2021, in risposta alla crisi economica legata alla pandemia del Covid19. Ma i lavori veri e propri sugli asili nido e le scuole d'infanzia comunali sono partiti attorno al 2023. In questo periodo, le scuole sono state accorpate e spostate, per consentire gli interventi sui plessi principali, oggetto di ristrutturazione, cosa che ha creato notevoli disagi alla platea studentesca e alle famiglie. Per quanto riguarda i bimbi, a patire i maggiori disagi sono stati i più piccoli, perché ad essere sacrificate sono state le sezioni per i bimbi non svezzati, che necessitavano di frigoriferi per la conservazione del latte. Una scelta che ha costretto in questi anni tantissime famiglie a doversi rivolgere agli asili privati.

Il caso degli asili nido da ristrutturare con i fondi Pnrr e dei ritardi sui lavori sarà discusso domani, mercoledì 17 giugno, in commissione scuola al Comune di Napoli. Sarà fatto il punto su tutti i cantieri ancora aperti, con i fondi finanziati con il Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e sull'iter di apertura dei cantieri Lotto 0 e Callas. Sarà analizzato il report realizzato dal Servizio Edilizia Scolastica comunale, che Fanpage.it ha potuto visionare, aggiornato al 15 giugno, con la relativa percentuale di avanzamento dei lavori e la data prevista di conclusione lavori.

Quali sono le scuole da rifare con il Pnrr a Napoli

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato a tutti gli enti beneficiari la possibilità di richiedere una proroga sul termine di esecuzione dei lavori al 31 agosto 2026. L'ufficio scolastico di Napoli in merito ai 27 interventi complessivamente finanziati, ha inoltrato 20 istanze di proroga, tenuto conto che 2 interventi risultano già completati, che per 4 interventi non vi è necessità di chiedere la proroga, atteso che i lavori si completeranno entro il 30 giugno prossimo, mentre per un intervento (Nido Bice Zona) non è possibile fare alcuna previsione sulla data di ultimazione dei lavori.

Di seguito il prospetto degli asili nido e delle scuole d'infanzia del Comune di Napoli oggetto di lavori di ristrutturazione e a che punto sono gli interventi. Tra parentesi lo stato di avanzamento lavori e la data presunta di consegna:

Scuole completate

Municipalità II

Asilo Nido comunale Rocco Jemma e scuola dell’infanzia De Simone (100,00%; 30/03/2026)

Municipalità VI

Centro polifunzionale per la Famiglia presso l’I.C. De Filippo (Flauto Magico) (100,00%; 22/10/2025)

Scuole che saranno completate entro il 30 giugno

Municipalità IV

7° Circolo Comunale – Nido Partenope (93,00%; 30/06/2026)

Municipalità VI

Nido Ciccarelli (95,00%; 30/06/2026)

Municipalità IX

I.C. M. Troisi (ex centrale-Caritas) (86,00%; 30/06/2026)

21° Circolo Didattico scuola dell'infanzia "Marco Aurelio" (90,00%; 30/06/2026)

Scuole con lavori fermi

Municipalità IV

Nido Bice Zona (10,00%; Non quantificabile, contenzioso in corso con Appaltatore)

Scuole per le quali si è chiesta proroga

Municipalità I

Scuola Materna Comunale “Poerio” con Micro-Nido (85,00%; 31/08/2026)

De Amicis – Plesso Centrale (95,00%; 31/08/2026)

Municipalità III

Scuola dell’Infanzia Ovidio Decroly (93,00%; 31/08/2026)

I.C. “19° Russo – Montale” palestra plesso Lombardi (70,00%; 31/08/2026)

Municipalità V

Scuola di Infanzia IC Minucci plesso via B. Cavallino (89,00%; 31/08/2026

I.C. C. Pavese – palestra plesso E. Nobile (70,00%; 31/08/2026)

Municipalità VI

Nido De Meis (90,00%; 31/08/2026)

Nido Fucini (75,00%; 31/08/2026)

Nido Scialoja (80,00%; 31/08/2026)

Nido Malaparte (75,00%; 31/08/2026)

IC 48° Madre Claudia Russo, edificio Chance (80,00%; 31/08/2026)

Municipalità VII

Scuola Infanzia Villa Adele 70,00%; 31/08/2026)

Scuola Infanzia Berlinguer 65,00%; 31/08/2026)

Nido Acquarola (86,00%; 31/08/2026)

IC 61° Sauro Errico Pascoli – plesso Piantedosi e Nazzario Sauro (85,00%; 31/08/2026)

I. C. 82° – S. D'Acquisto (ex Rosa Taddei) (85,00%; 31/08/2026)

14° Circolo Didattico – Pezzè-Pascolato (85,00%; 31/08/2026)

30° C.D. – Parini (85,00%; 31/08/2026)

Municipalità IX