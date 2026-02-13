Nuovo Rione Sanità di Napoli, ecco come sarà: marciapiedi larghi e alberi. Lavori da aprile

Il rendering del nuovo Largo Murale Totò e Peppino

Il Rione Sanità di Napoli, uno dei quartieri popolari più famosi del centro storico, cambia volto. Ci saranno nuove piazze, marciapiedi larghi, oltre 100 alberi e panchine. Un quartiere pensato per chi passeggia. Una sorta di Greenwich Village partenopeo. Al via il progetto di riqualificazione CIS Vergini-Sanità da 12 milioni di euro. L'avvio dei cantieri è previsto tra aprile e maggio 2026. I lavori dureranno 16 mesi, circa un anno e mezzo. Si inizia dalle Fontanelle, dove si trova il famoso cimitero delle Capuzzelle, anche questo rimesso a nuovo con un altro progetto.

Le strade interessate dai lavori al Rione Sanità

Il Rione Sanità si trova nel cuore del centro storico di Napoli, nel quartiere Stella. Qui ci sono luoghi imperdibili da visitare, come le Catacombe di San Gaudioso e il Cimitero delle Fontanelle. Totò, il Principe della Risata Antonio De Curtis, nacque in uno dei suoi vicoli. Oggi il quartiere sta rinascendo con pizzerie di livello internazionale e rinomate pasticcerie. Ma alcune piazze versano in condizioni di abbandono. Da qui, l'idea di riqualificarle, migliorando l'arredo urbano ed il decoro. Creando spazi per i pedoni e per le famiglie.

L’intervento, curato dal Servizio Rigenerazione Urbana e Valorizzazione sito Unesco, ha come obiettivo la valorizzazione dell’area attraverso una serie di interventi pianificati e finanziati nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo “Napoli Centro Storico"- FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 12,2 milioni di euro. I lavori, come detto, inizieranno tra aprile e maggio e dureranno 16 mesi. Le zone interessate sono le Fontanelle, piazza Sanità, i Vergini, via Stella, piazza San Gennaro dei poveri e via San Gennaro dei Poveri. Il progetto è stato seguito pedissequamente dalla III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena, con il presidente Fabio Greco e il vice Ciro Guida, frutto di un percorso condiviso iniziato tre anni fa con la partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio: cittadini, associazioni, commercianti, parrocchie e scuole.

"La Municipalità ha seguito passo dopo passo questo progetto dal finanziamento che risale al 2018 con il Governo Conte I e che avrà a breve la sua attuazione. "L'amministrazione comunale – commenta Greco – è riuscita a strutturarsi in questi ultimi anni per portare avanti tutti i progetti che ci siamo prefissati e promesso in campagna elettorale".

"È un momento storico per il nostro quartiere – commenta Ciro Guida – Abbiamo lavorato sodo per realizzare questo progetto, coinvolgendo la comunità fin dall'inizio. Abbiamo ascoltato le esigenze degli abitanti, delle associazioni e dei commercianti, e abbiamo creato un piano che riflette le loro priorità. Più verde, con 105 nuovi alberi, e più spazi di socializzazione, con piazze e slarghi arredati con cura. Abbiamo pensato ai pedoni, con marciapiedi più larghi e protetti. E sono felice di dire che la nostra proposta di iniziare i lavori dalle Fontanelle è stata accolta con entusiasmo! È un modo per onorare la storia del quartiere e dare nuovo impulso al suo sviluppo. Sarà una rinascita vera e propria, non solo urbanistica, ma anche culturale. Non posso che essere orgoglioso di far parte di questo processo e di vedere il quartiere trasformarsi in meglio".