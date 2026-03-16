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Funerali di Cinzia Oscar nella Basilica al Rione Sanità, il ricordo commosso di Nino D’Angelo

I funerali di Cinzia Oscar, cantante e attrice napoletana, si terranno nella Basilica del Rione Sanità oggi pomeriggio alle 17. Tanti i ricordi commossi degli artisti, tra i quali anche quello di Nino D’Angelo.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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La cantante e attrice Cinzia Oscar
La cantante e attrice Cinzia Oscar

Sarò oggi l'ultimo saluto a Cinzia Oscar, cantante e attrice napoletana e tra i simboli della "sceneggiata" partenopea, della quale è stata grande interprete assieme a Mario Merola. I funerali dell'artista si terranno oggi pomeriggio, lunedì 16 marzo, presso la Basilica Santa Maria del Rione Sanità, alle ore 17,00. Saranno tanti i colleghi che parteciperanno alle esequie della cantante, scomparsa ieri, all'età di 64 anni. Commosso il ricordo anche del collega e amico Nino D'Angelo, con il quale Cinzia Oscar aveva recitato in gioventù: "Quanto eravamo giovani amica mia – ha scritto il cantautore sui social, commentando anche un video estratto da uno dei film girati assieme – Buon viaggio verso la casa di Dio. Un abbraccio a tutta la tua famiglia".

Cinzia Oscar, al secolo Vincenza Testa, era una famosa cantante napoletana, con una lunghissima carriera, iniziata all'età di 7 anni. Cinzia veniva da una famiglia di artisti e tutta la sua vita è stata dedicata alla musica e in particolare alla canzone napoletana. Era la mamma di Marco Calone, noto cantante neomelodico, avuto dalla relazione con Franco Calone, altro famoso cantante napoletano. Struggenti le parole del figlio per la perdita della adorata mamma: "Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te".

Cinzia Oscar era nata a Napoli il 20 ottobre del 1962, cantante e attrice italiana, dopo una lunga carriera tra teatri e palcoscenici era stata anche ospite in Rai, nel 2015, nel programma condotto da Teo Teocoli. Fin da piccola aveva mostrato grandi doti artistiche, come cantante, attrice, imitatrice. Aveva partecipato da bimba anche ad uno show con Gigi Sabani e Pietro De Vico. Tra le sue canzoni più famose "Nun sò na bambola", inserita anche nella colonna sonora di Gomorra la serie.

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