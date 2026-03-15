Morta la cantante Cinzia Oscar, aveva 64 anni. Lutto nel mondo della musica a Napoli.

Cinzia Oscar

Lutto nel mondo della musica a Napoli per la scomparsa della cantante Cinzia Oscar, nome d'arte di Vincenza Testa, morta all'età di 64 anni, molto nota nel panorama della musica popolare, in particolare nel Sud Italia, dove era seguita ed apprezzata. A dare il triste annuncio il figlio Marco Calone che ha pubblicato un post sui social: "15 marzo 2026. Mamma, sono morto insieme a te". Fin da piccola aveva solcato il palcoscenico, mostrando innate doti canore. Una lunga carriera iniziata col primo disco "Caro diario/Vita ‘e ‘nfamità", pubblicato nel l 1979. Nel corso degli anni ha pubblicato molte canzoni di successo come "Nun so’ na bambola", nella colonna sonora di Gomorra la serie, "Caro figlio mio", entrambi scritti e musicati da Tommy Riccio e Antonio Casaburi, "Maledizione" e "Gli amanti".

Aveva anche recitato a teatro in diverse commedie e musical, dimostrando grandi capacità artistiche. Anche suo figlio Marco Calone, avuto dalla relazione con il cantante Franco Calone, ha seguito le orme dei genitori, diventando un noto cantante neomelodico. Insieme, madre e figlio, sono stati spesso protagonisti anche di vari duetti, incidendo insieme la canzone "T'aggia proteggere". Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social e di vicinanza alla famiglia per la grave perdita. Tanti i fan che hanno voluto dedicarle un ricordo commosso.

Una carriera lunga quasi 50 anni quella di Cinzia Oscar, durante i quali ha partecipato anche a diversi Festival di Napoli, dove ha duettato con i big della canzone partenopea e nazionale, come Mario Merola e Franco Ricciardi. Nel 2015 era stata ospite in Rai al programma "Teo in the box", condotto da Teo Teocoli, in onda sulla terza rete.