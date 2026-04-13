napoli
video suggerito
video suggerito

Lutto a Napoli per Francesca Sveva Cicala, ricercatrice morta a 29 anni: aveva dedicato gli studi alla sua malattia

La ricercatrice napoletana è morta lo scorso 9 aprile: nonostante fosse stata colpita da un glioblastoma, forma aggressiva di tumore cerebrale, aveva deciso di dedicare i suoi studi proprio alla malattia.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Francesca Sveva Cicala
Francesca Sveva Cicala

Si sono svolti nelle scorse ore nella chiesa di San Carlo alle Mortelle a Napoli i funerali di Francesca Sveva Cicala, ricercatrice di 29 anni morta lo scorso 9 aprile a causa di un glioblastoma, forma aggressiva di tumore al cervello; avrebbe compiuto 30 anni il prossimo mese di luglio. Nonostante la diagnosi della malattia, arrivata nel 2022, Francesca Sveva Cicala non aveva interrotto i suoi studi, anzi: già laureata in Biotecnologie, nel 2024 la giovane aveva conseguito la laurea magistrale all'Università Federico II di Napoli con una tesi che aveva dedicato proprio ai tumori cerebrali e alle terapie ad essi collegate, concentrandosi proprio sul glioblastoma.

Francesca Sveva Cicala aveva scoperto di essere affetta da una neoplasia al cervello nel 2022, in seguito a una crisi epilettica. La giovane si era allora sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione del tumore e, successivamente, ai cicli di chemioterapia e radioterapia, senza mai perdere di vista i suoi studi e la sua passione per la scienza e la ricerca. Nel 2025, purtroppo, un'altra crisi epilettica le aveva fatto scoprire una recidiva, questa volta non operabile. Ciononostante, la 29enne aveva deciso di sottoporsi a una terapia sperimentale e di iscriversi a un master a Milano, che seguiva a distanza. Il 9 aprile scorso, però, il suo cuore ha purtroppo smesso di battere.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ospedale del Mare, ecco barelle dopo controllo Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo
I Nas all'Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanze
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views