Acerra blindata per l’arrivo di Papa Leone XIV: 7 km di transenne già da oggi pomeriggio

Acerra blindata per l’arrivo del Santo Padre, previsto per domani sabato 23 maggio: 7 chilometri di transenne già da oggi. “Gioia e trepidazione”, il commento di mons. Di Donna.

Papa Leone XIV a Napoli lo scorso 8 maggio

Tutto pronto ad Acerra per l'arrivo di Papa Leone XIV, che torna dunque in Campania quindici giorni dopo la sua visita pastorale a Pompei e Napoli. Una visita stavolta che lo impegnerà soltanto al mattino: poi il Santo Padre farà ritorno al Vaticano in elicottero. La città intanto si prepara alle misure di massima sicurezza: già da questo pomeriggio, saranno impiegata migliaia di transenne per una lunghezza di circa sette chilometri, come deciso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Michele Di Bari.

Già da oggi, centinaia di uomini delle forze dell'ordine ed altrettanti volontari stanno dunque transennando il percorso che va dallo Stadio di Acerra al Duomo e dalla Cattedrale a piazza Nicola Calipari. Alle operazioni partecipano anche la Regione Campania e la stessa Diocesi, guidata da monsignor Antonio Di Donna. "Al Papa chiederò di fare in modo che la custodia del creato non sia un tema di élite, ma il frutto di una formazione e un’educazione che transiti nei cammini ordinari della fede, a partire dalle parrocchie. E di dare continuità all’impegno per la salvaguardia dell’ambiente", ha detto il Vescovo di Acerra, che domani guiderà la visita pastorale del Santo Padre, sottolineando che "c’è gioia per questa visita del Papa, c’è trepidazione, ma anche un pizzico di sfiducia: aspettiamo da troppo tempo le bonifiche e maggiori controlli sull’aria e le falde acquifere". Un riferimento a quella Terra dei Fuochi che, troppo spesso, è stata dimenticata da tutti tranne che dai residenti stessi, molti dei quali alle prese con lutti e malattie ormai da tanti anni.