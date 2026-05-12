La famiglia Polese ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato dopo la sospensione delle licenze del Castello delle Cerimonie

I titolari de La Sonrisa hanno già presentato ricorso al Consiglio di Stato e chiedono misure che permettano la prosecuzione temporanea dell’attività per tutelare i lavoratori e i clienti.

Matteo Giordano e Imma Polese, titolari del ristorante–albergo "La Sonrisa"

La famiglia Polese annuncia ricorso contro la decisione del Tar "sulla sospensione delle licenze e delle autorizzazioni relative alla struttura". Lo hanno fatto sapere con una nota dalla direzione del Grand Hotel La Sonrisa, al centro di una complessa vicenda giudiziaria che va avanti ormai da mesi. "Comunichiamo aver già conferito mandato ai nostri legali affinché venga proposto immediato appello innanzi al Consiglio di Stato", spiega ancora la direzione, pur ribadendo il proprio "rispetto per le istituzioni e la magistratura amministrativa".

La famiglia Polese, in particolare, sottolinea che il provvedimento "rischia di produrre conseguenze gravi e irreversibili sul piano occupazionale, economico e sociale, coinvolgendo centinaia di lavoratori, famiglie e attività del territorio. Senza contare il danno irreparabile che subirebbero persone del tutto estranee ai fatti e prive di responsabilità: i clienti". Per questo motivo, è stata chiesta "la prosecuzione temporanea delle attività sino alla definitiva pronuncia del Consiglio di Stato, al fine di evitare effetti pregiudizievoli non più rimediabili". Intanto, va avanti anche il procedimento penale: chiesta una nuova revisione alla Corte di Appello di Roma, mentre il 9 luglio si terrà una nuova udienza in Cassazione: si tratta di due provvedimenti che sono finalizzati alla cancellazione della confisca collegata al reato di lottizzazione abusiva: in caso di esito positivo dei due procedimenti, infatti, verrebbero cancellati "tutti i problemi amministrativi che stanno avendo i proprietari del Castello delle Cerimonie", conclude la nota. Proprio ieri era arrivato lo stop a tutte le attività da parte del Tar della Campania.