A Napoli 40 nuovi tram dalla Turchia, raddoppiata la flotta: 4 mesi per il nuovo deposito

Le prove del primo tram azzurro nuovo (a sinistra). La posa dei tram alla Riviera di Chiaia (a destra)

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Raddoppia la flotta dei tram di Napoli. In arrivo altri nuovi 18 mezzi che saranno costruiti in Turchia dalla società Bozankaya, in aggiunta ai 22 già comprati. Lo prevede l'accordo tra Comune e Regione Campania. Il primo convoglio prodotto nell'ambito del contratto iniziale firmato con il Comune di Napoli a maggio 2024 è stato consegnato alla città alla fine del 2025 e sono iniziati i test di collaudo. Il nuovo trenino azzurro è stato immortalato anche in diversi video, mentre viaggia sui binari nel centro cittadino. Dopo l'esito positivo delle prime prove, il Comune ha deciso di ampliare la richiesta, prenotando anche ulteriori mezzi. Ci sarà anche un nuovo deposito in via Nazionale delle Puglie, molto più grande dell'attuale a San Giovanni a Teduccio.

La nuova officina tranviaria tra Napoli e Casoria

"Compreremo altri tram con fondi regionali Fesr – commenta Nino Simeone, presidente della Commissione comunale Trasporti e consigliere regionale – Diciamo 17-18 treni in più. Sono previsti nel protocollo Comune-Regione, approvato in una delle primissime giunte. Al momento i tram andrebbero a San Giovanni, ma stiamo facendo i lavori per fare arrivare il tram fino al deposito di via nazionale delle Puglie, che è molto più ampio. Per quanto riguarda i treni nuovi della metro Linea 6, bisognerà attendere l'ampliamento del deposito di Fuorigrotta, prima di accogliere il primo".

Palazzo San Giacomo sta investendo molto sul trasporto tramviario e in questi mesi sono stati aperti diversi cantieri in città per allungare il percorso dei binari. Attualmente si lavora nella zona della Riviera di Chiaia, dove è in corso la posa dell'armamento ferroviario. Ma in questi giorni partiranno i lavori sull'altro versante della linea, nella zona nord orientale, tra Napoli e il vicino comune di Casoria. Si tratta dei cantieri per il completamento del collegamento tranviario tra via della Stadera e il deposito di via Nazionale delle Puglie per la e realizzazione di una nuova officina tranviaria.

Questi lavori dureranno circa 4 mesi e vedono coinvolte le Municipalità 4, 6 e 7 di Napoli e il Comune di Casoria. Potrebbero essere ultimati entro luglio. Gli ultimi incontri tecnici si sono svolti a fine febbraio. I lavori riguarderanno via Stadera e via delle Puglie. Nello specifico, sarà realizzato un cantiere lungo il tratto di strada di circa mezzo chilometro compreso tra l'incrocio tra via della Stadera, via Provinciale Botteghelle di Portici e via Nazionale delle Puglie fino all'uscita del parco commerciale Lidl. Qui saranno fatte tutte le lavorazioni previste. Ci sarà un restringimento della carreggiata. Sull'altro lato della strada potranno circolare i veicoli, che avranno a disposizione circa 3 metri e mezzo. Sarà istituito il senso unico di marcia, per evitare un eccessivo rallentamento del flusso veicolare indotto.

L'intervento è tato diviso in due tranche, a quanto apprende Fanpage.it, ciascuna della durata di 60 giorni naturali e consecutivi. La prima riguarderà il lato Napoli, per una durata di 60 giorni. Le auto dirette a Napoli seguiranno il senso unico, percorrendo via Nazionale delle Puglie, mentre il traffico per Casoria sarà deviato con due strade alternative. La prima deviazione va da via Stadera al deposito Anm di via Nazionale Delle Puglie, ed è quella più veloce. Ma potranno passare solo i mezzi fino a 35 quintali, a causa della strada stretta. La seconda deviazione segue il percorso via Stadera, via Provinciale Botteghelle di Portici, passando per via Lufano, fino al deposito Anm di via Nazionale delle Puglie: è più lunga ma permette il transito di qualsiasi tipo di veicolo. La seconda tranche riguarda il lato di Casoria. Anche questa durerà 60 giorni. Il piano traffico sarà simile alla prima fase.