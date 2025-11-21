napoli
Video thumbnail
Trasporto pubblico a Napoli

Tram del mare è tutto azzurro, portato dalla Turchia a Napoli

Primo viaggio sui binari di Napoli per il nuovo tram del mare di Anm: può viaggiare anche con marcia autonoma per 2 chilometri.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Pierluigi Frattasi
1 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

Primo giro sui binari a Napoli del nuovo "tram del mare" partenopeo. Il primo tram costruito dalla Bozankaya, l'azienda turca alla quale il Comune di Napoli e Anm hanno commissionato i nuovi mezzi, ha mosso i primi passi nel deposito di San Giovanni a Teduccio, periferia Orientale.

Il tram è avanzato in marcia autonoma, sfruttando la batteria interna, che ha una autonomia di circa due chilometri, senza allacciamento alla rete tranviaria. "Tram del mare. Tram azzurro", ha commentato l'assessore ai Trasporti del Comune, Edoardo Cosenza, riferendosi al colore della livrea dei nuovi mezzi. Aggiungendo, poi, a scanso di equivoci: "Forza Napoli. Forza il Napoli". Il video con la marcia del tram sui binari è stato pubblicato da Augusto Cracco, ex presidente di Ctp ed appassionato cultore del settore.

Il nuovo tram in servizio entro fine anno

Presto i nuovi tram azzurri si potranno vedere nelle strade partenopee. La linea arriverà da San Giovanni a piazza Vittoria, con la prima tranche dei lavori, per proseguire fino a piazza Sannazaro, in una seconda tranche, passando per via Marina, via Acton, la Galleria Vittoria e la Riviera di Chiaia. L'ipotesi è di poterla inaugurare entro fine anno. La seconda tranche dei lavori alla Riviera terminerà il 13 gennaio.

Leggi anche
Ascensore Monte Echia, aperta la mostra “Parthenope prima di Neapolis”: storia della città greca a Pizzofalcone

Ci sarà una fermata del tram prima dell'ingresso della Galleria Vittoria dal lato di via Acton, dove sarà realizzata una sorta di isolotto. I nuovi tram misurano 30 metri di lunghezza, possono viaggiare, come detto, in marcia autonoma a batteria per 2 chilometri. Il tram dovrà fare il pre-esercizio, prima di essere messo in servizio per il pubblico. I nuovi tram saranno utilizzati sia sulla nuova linea della via del Mare che su via Stadera.

Immagine
Attualità
Trasporti
1 CONDIVISIONI
Immagine
Nunzia Cappitelli morta per cause naturali: la ferita alla testa non è la causa del decesso
Eseguita l'autopsia, si attende l'esito dei tossicologici per la conferma definitiva
Il corpo della donna ritrovato nella sua abitazione di Piscinola, a Napoli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views