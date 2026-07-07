Cantieri all’Arenella, via Giacinto Gigante a senso alternato per tutta l’estate. In Zona Ospedaliera lavori a Largo Cangiani

Cantieri in estate all’Arenella, in due zone nevralgiche di accesso alla Tangenziale di Napoli: via Giacinto Gigante a senso alternato fino a settembre. Due mesi di lavori anche al Rione Alto, tra via Jannelli e Largo Cangiani.

Lavori in via Giacinto Gigante / immagine di repertorio

Cantieri in vista per l'estate all'Arenella, in due zone nevralgiche di accesso alla Tangenziale di Napoli: via Giacinto Gigante, nel tratto basso, che sarà a senso alternato da luglio a settembre, e Largo Cangiani e via Jannelli, poco sopra la Cappella del Rione Alto, anche questa porta di accesso alla Tangenziale e alla Zona Ospedaliera, che sarà impegnata dai lavori per due mesi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Nel primo caso, si tratta di lavori per la sostituzione dei cavi elettrici di media tensione da parte di E-Distribuzione. Nel secondo, dell'interramento dei cavi aerei dell'elettrodotto da 220 KV "Arenella-Colli Aminei" di Terna Rete Italia in via G. Jannelli, che durerà fino al 22 settembre. Per l'occasione, sarà deviato anche il percorso del bus C42 di Anm. In entrambi i casi, i tempi dei lavori saranno calibrati anche in seguito all'ordinanza 1 del 17 giugno della Regione Campania che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile nei giorni in cui si segnalano giorni di caldo intenso nella fascia oraria 12,30-16,00. A Giacinto Gigante i cantieri saranno anticipati alle 6 e si interromperanno alle 19 di ogni giorno.

I cantieri in via Giacinto Gigante

I cantieri in via Giacinto Gigante dovrebbero partire entro metà luglio e durare fino al 4 settembre, con una sospensione tra l'8 e il 23 agosto. Saranno sostituiti i i tronchi di linea elettrica di media tensione. I cantieri interesseranno il tratto basso della strada, tra il civico 102 – all'altezza della palestra – a via Confalone. In questo tratto si prevede di istituire il senso unico alternato nelle aree cantierizzate di volta in volta. Ci saranno gli operai movieri con le bandierine e i semafori mobili a regolare la circolazione.

In un altro tratto nevralgico dove si dovrà intervenire, all'incrocio tra via Giacinto Gigante e via Giuseppe Orsi, i lavori dovrebbero essere eseguiti nelle notti del 3, 4 e 5 agosto, tra le 22 e le 6 del giorno successivo, a traffico aperto, impegnando una semi-carreggiata alla volta.

Lavori al Rione Alto

Al Rione Alto, invece, i lavori dovrebbero durare dal 13 luglio al 22 settembre. Si tratta di sostituire la rete aerea elettrica, interrando i cavi dell'alta tensione. Per procedere ai lavori sarà riaperta via Sgambati, che attualmente è chiusa nella parte superiore sul lato di Largo Cangiani con dei paletti parapedonali. Le auto che scendono da Largo Cangiani verso la svolta verso la Tangenziale continueranno a farlo. Mentre chi proviene dal senso opposto sarà deviato su via Sgambati, dove sarà istituito il senso unico per i veicoli provenienti dal lato Tangenziale e diretti verso largo Cangiani – attualmente è a doppio senso – e il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati. In via Jannelli si procederà con cantieri di 70 metri alla volta. Il cronoprogramma prevede:

13-28 luglio – via Jannelli , tratto da via Fragnito a via Sgambati : istituzione del senso unico alternato;

, : istituzione del senso unico alternato; 13 luglio-22 settembre – via Sgambati : istituzione del senso unico direzione Largo Cangiani;

: istituzione del senso unico direzione Largo Cangiani; 13 luglio-22 settembre – via Jannelli, tratto tra incrocio Largo Cangiani e via Sgambati: istituzione del senso unico direzione via Sgambati;

Deviati i bus in Zona Ospedaliera

Per l'occasione, saranno deviati i bus nella Zona Ospedaliera. Nello specifico, cambierà il percorso della linea C42 su via Sgambati. Il nuovo percorso per l'estate dovrebbe essere via Onofrio Fragnito, via Pasquale del Torto, via Giulio Palermo e via Antonio e Luigi Sementini, per arrivare a via Mariano Semmola. Inizialmente si era previsto di farlo passare per via Sgambati, ma la strada è risultata troppo stretta.