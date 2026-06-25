Vomero, via i ponteggi da San Gennaro ad Antignano, muretto finito dopo un anno e mezzo: ora strada più larga

Smontati i ponteggi sul lato sinistro di via San Gennaro ad Antignano. La strada tornerà ad essere più larga. Sarà rimossa anche la rotonda di cemento.

Il cantiere di via Conte della Cerra che sarà rimosso / Fanpage.it

Via il cantiere con i new jersey di via San Gennaro ad Antignano al Vomero, la strada che collega via Salvator Rosa e via Conte della Cerra a piazza Fanzago e piazza degli Artisti. Si tratta dell'area transennata, di proprietà privata, che si trova sul lato sinistro a salire. I lavori di ripristino erano iniziati a gennaio 2025 e si sono conclusi. Dopo circa un anno e mezzo le transenne andranno via e la strada potrà essere finalmente allargata. Resteranno invece, per il momento, i ponteggi sul lato destro, a protezione del muro del Santobono, nell'attesa del completamento dell'intervento di messa in sicurezza e di ripristino. "I lavori sul lato sinistro di via San Gennaro ad Antignano – spiega Rino Nasti, consigliere della V Municipalità – sono in dirittura d'arrivo, a breve saranno smontati ponteggi e new jersey. Per i ponteggi a destra, relativi a una struttura dell’ospedale Santobono, abbiamo chiesto, insieme al consigliere regionale Carlo Ceparano, chiarimenti alla struttura ospedaliera sulla tempistica di questa pluriennale situazione".

Il cantiere di via Conte della Cerra che sarà rimosso / Fanpage.it

"Non è stato semplice -ha commentato sui social la Presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino – ma un altro importante risultato in termini di decoro e sicurezza è stato raggiunto. Oggi finalmente dopo i lavori di consolidamento del muro in via Conte della Cerra (San Gennaro ad Antignano) avviati a gennaio 2025 , i privati proprietari dell'area procederanno alla rimozione delle barriere in new jersey e alla liberazione della carreggiata. Un forte supporto per la realizzazione dell'intervento è stato fornito da città metropolitana e dalla presidente del consiglio comunale Enza Amato. In sinergia con il comitato dei residenti con Marcello Framondi e Giuseppe Cortese, come municipalità 5 uno dei primi sopralluoghi che abbiamo convocato dopo l'insediamento della consiliatura del 2022 , fu proprio a via San Gennaro ad Antignano per affrontare tale situazione. Non è stato semplice ma nemmeno impossibile….ci siamo riusciti".

Sarà rimossa anche la rotonda

Sarà rimossa anche la rotonda dei new jersey che si trova all'incrocio tra via Vincenzo D'Annibale e via San Gennaro ad Antignano. Trasformata in questi anni in una mini discarica permanente di rifiuti. Il consiglio municipale tre anni ne approvò la rimozione. Oggi è stato nominato con decreto della presidente il consigliere Ivan Venanzoni delegato all'eliminazione della recinzione muraria di superficie posta nel lontano 2016 a protezione del chiusino presente sulla carreggiata in via San Gennaro ad Antignano.

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