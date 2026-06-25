Vomero, via i ponteggi da San Gennaro ad Antignano, muretto finito dopo un anno e mezzo: ora strada più larga
Via il cantiere con i new jersey di via San Gennaro ad Antignano al Vomero, la strada che collega via Salvator Rosa e via Conte della Cerra a piazza Fanzago e piazza degli Artisti. Si tratta dell'area transennata, di proprietà privata, che si trova sul lato sinistro a salire. I lavori di ripristino erano iniziati a gennaio 2025 e si sono conclusi. Dopo circa un anno e mezzo le transenne andranno via e la strada potrà essere finalmente allargata. Resteranno invece, per il momento, i ponteggi sul lato destro, a protezione del muro del Santobono, nell'attesa del completamento dell'intervento di messa in sicurezza e di ripristino. "I lavori sul lato sinistro di via San Gennaro ad Antignano – spiega Rino Nasti, consigliere della V Municipalità – sono in dirittura d'arrivo, a breve saranno smontati ponteggi e new jersey. Per i ponteggi a destra, relativi a una struttura dell’ospedale Santobono, abbiamo chiesto, insieme al consigliere regionale Carlo Ceparano, chiarimenti alla struttura ospedaliera sulla tempistica di questa pluriennale situazione".
"Non è stato semplice -ha commentato sui social la Presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino – ma un altro importante risultato in termini di decoro e sicurezza è stato raggiunto. Oggi finalmente dopo i lavori di consolidamento del muro in via Conte della Cerra (San Gennaro ad Antignano) avviati a gennaio 2025 , i privati proprietari dell'area procederanno alla rimozione delle barriere in new jersey e alla liberazione della carreggiata. Un forte supporto per la realizzazione dell'intervento è stato fornito da città metropolitana e dalla presidente del consiglio comunale Enza Amato. In sinergia con il comitato dei residenti con Marcello Framondi e Giuseppe Cortese, come municipalità 5 uno dei primi sopralluoghi che abbiamo convocato dopo l'insediamento della consiliatura del 2022 , fu proprio a via San Gennaro ad Antignano per affrontare tale situazione. Non è stato semplice ma nemmeno impossibile….ci siamo riusciti".
Sarà rimossa anche la rotonda
Sarà rimossa anche la rotonda dei new jersey che si trova all'incrocio tra via Vincenzo D'Annibale e via San Gennaro ad Antignano. Trasformata in questi anni in una mini discarica permanente di rifiuti. Il consiglio municipale tre anni ne approvò la rimozione. Oggi è stato nominato con decreto della presidente il consigliere Ivan Venanzoni delegato all'eliminazione della recinzione muraria di superficie posta nel lontano 2016 a protezione del chiusino presente sulla carreggiata in via San Gennaro ad Antignano.