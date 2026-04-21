Napoli, 70 assunzioni di bidelli in scuole e asili comunali: stipendio da 25mila euro all’anno

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Si cercano 70 addetti ai servizi di supporto scolastico da inserire negli asili nido e nelle scuole d'infanzia del Comune di Napoli. Una sorta di bidelli, insomma, che avranno la funzione mista, sia di assistenza e di supporto ai bambini che delle pulizie nei plessi scolastici. Il bando di reclutamento è a cura dell'agenzia interinale Umana, selezionata con avviso pubblico dalla Napoli Servizi, società partecipata del Comune. Si tratta di assunzioni in somministrazione a tempo determinato per circa 8 mesi, a partire dall'11 maggio e fino al 31 dicembre 2026, con inquadramento al IV livello operaio del CCNL Fise servizi di pulizie. La retribuzione, come recita l'annuncio, va dai 20mila ai 25mila euro all'anno, con orario di lavoro full time di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato. La selezione è gestita interamente da Umana, che sta curando tutta la procedura. È richiesta la disponibilità immediata. Domande entro il 28 aprile a mezzanotte.

L'assunzione di personale è stata prevista dalla delibera di giunta comunale 633 del 15 dicembre 2025 con affidamento delle attività alla società Napoli Servizi spa e dalla Determinazione 1004E n. 2 del 23 dicembre 2025, visto il mansionario approvato con accordo sindacale del 16 dicembre 2025. "Le risorse – si legge nel bando – collaboreranno a supporto del personale docente e amministrativo con le mansioni previste dal mansionario allegato".

Di cosa si occuperanno i 70 addetti

I nuovi assunti in somministrazione si occuperanno di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, custodia, sorveglianza, pulizia e riordino dei locali e degli spazi scolastici comuni, assistenza e monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni con disabilità, vigilanza e assistenza nelle diverse fasi della giornata e di collaborazione con il personale scolastico.

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I requisiti per candidarsi

Per candidarsi per la posizione bisogna possedere determinati requisiti: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. Saranno ben valutate le pregresse esperienze nel settore presso istituti scolastici, centri sociali pubblici o privati (assistenza per anziani, centri giovanili) ed altri siti della pubblica amministrazione. Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di scuola magistrale per l’infanzia.