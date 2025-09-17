Concorso OSS Campania per 1274 assunzioni, al via le prove per 25mila candidati

Immagine di repertorio

Partono le prove scritte per il concorso unico della Regione Campania per assumere 1.274 Oss (Operatori Socio-Sanitari) con contratti a tempo indeterminato. I candidati sono oltre 25mila. Solo uno su 20, circa, riuscirà a superare la selezione. Le prove si terranno a partire da lunedì 22 settembre e fino a venerdì 26 settembre, scaglionate su tre turni al giorno. I posti a bando sono stati divisi per due aree territoriali.

L'Area 1, con capofila l'Asl Napoli 1 Centro, con 737 posti disponibili. Per questo settore i candidati ammessi alla prova scritta sono 12.893, il che significa che circa uno su 17 potrà superare il concorso. L'Area 2, con 537 posti e 12.839 candidati, vede capofila l'Asl di Salerno e copre le esigenze delle altre zone della Campania. In questo caso solo un candidato su 23 potrà vincere il concorso. In totale, quindi, i candidati ammessi agli scritti sono 25.732.

Dove si svolgono le prove

Per motivi logistici, le prove dei candidati delle due aree sono state divise. I candidati dell'Area 1 sosterranno i test presso il Palapartenope di Fuorigrotta. Mentre i candidati dell'Area 2 dovranno recarsi al Palavesuvio di Ponticelli. L'appuntamento in entrambi i casi è fissato alle ore 8,00 di lunedì 22 settembre. Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il calendario delle prove. I test si terranno nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi.

Il concorso prevede una selezione per titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale. La banca dati con i 5mila quiz per esercitarsi per la prova scritta è stata già pubblicata ed è consultabile sui siti istituzionali delle aziende sanitarie capofila. Le materie della prova scritta includono: legislazione sociale e sanitaria, aspetti organizzativi del lavoro sociale e sanitario, assistenza alla persona, anatomia e fisiologia umana. La prova consiste in una serie di quesiti a risposta multipla ed assegna un punteggio massimo di 30 punti. Il minimo per superarla è 21 punti.