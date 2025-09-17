Concorso OSS Campania per 1274 assunzioni, al via le prove per 25mila candidati
Partono le prove scritte per il concorso unico della Regione Campania per assumere 1.274 Oss (Operatori Socio-Sanitari) con contratti a tempo indeterminato. I candidati sono oltre 25mila. Solo uno su 20, circa, riuscirà a superare la selezione. Le prove si terranno a partire da lunedì 22 settembre e fino a venerdì 26 settembre, scaglionate su tre turni al giorno. I posti a bando sono stati divisi per due aree territoriali.
L'Area 1, con capofila l'Asl Napoli 1 Centro, con 737 posti disponibili. Per questo settore i candidati ammessi alla prova scritta sono 12.893, il che significa che circa uno su 17 potrà superare il concorso. L'Area 2, con 537 posti e 12.839 candidati, vede capofila l'Asl di Salerno e copre le esigenze delle altre zone della Campania. In questo caso solo un candidato su 23 potrà vincere il concorso. In totale, quindi, i candidati ammessi agli scritti sono 25.732.
Dove si svolgono le prove
Per motivi logistici, le prove dei candidati delle due aree sono state divise. I candidati dell'Area 1 sosterranno i test presso il Palapartenope di Fuorigrotta. Mentre i candidati dell'Area 2 dovranno recarsi al Palavesuvio di Ponticelli. L'appuntamento in entrambi i casi è fissato alle ore 8,00 di lunedì 22 settembre. Sul sito della Regione Campania è stato pubblicato il calendario delle prove. I test si terranno nelle giornate del 22, 24, 25 e 26 settembre prossimi.
Il concorso prevede una selezione per titoli ed esami, con una prova scritta e una prova orale. La banca dati con i 5mila quiz per esercitarsi per la prova scritta è stata già pubblicata ed è consultabile sui siti istituzionali delle aziende sanitarie capofila. Le materie della prova scritta includono: legislazione sociale e sanitaria, aspetti organizzativi del lavoro sociale e sanitario, assistenza alla persona, anatomia e fisiologia umana. La prova consiste in una serie di quesiti a risposta multipla ed assegna un punteggio massimo di 30 punti. Il minimo per superarla è 21 punti.