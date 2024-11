video suggerito

Quiz concorso OSS Campania 2025: quali sono le domande e le materie da studiare Quali sono le materie di esame per il concorso pubblico per assumere 1274 Operatori Socio Sanitari in Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È partito il concorso unico della Regione Campania per assumere 1.274 Operatori Socio Sanitari (OSS) nelle aziende del Sistema Sanitario Regionale. Contratti a tempo indeterminato, per lavorare nelle Asl e negli ospedali campani. Ci sono I posti 737 a bando per l'Area 1, con capofila l’Asl Napoli 1 Centro, comprendente ASL Napoli 2 nord, ASL Napoli 3 sud, A.O.R.N. A. Cardarelli, A.O. Colli, I.R.C.C.S. Pascale, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, A.O.U. Federico II e A.O.U. L. Vanvitelli, e 537 posti per l’Area 2, con capofila l’Asl di Salerno, comprendente ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Caserta, A.O.R.N. Moscati, A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano, A.O. San Pio e A.O.U. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona.

Per partecipare al concorso bastano la licenza di scuola media inferiore e la qualifica di OSS e non c'è limite di età. Per essere assunti, però, è necessario superare il concorso pubblico per titoli ed esami, che prevede una prova scritta e orale.

I manuali per prepararsi sono già in vendita nelle librerie e contengono tutte le informazioni aggiornate sulla formazione e l'accesso alla professione, la legislazione sociale e sanitaria, le competenze psicosociali, le norme su igiene e sicurezza, le nozioni di assistenza alla persona e le procedure operative, nonché gli elementi di base di anatomia e fisiologia.

Leggi anche Concorso OSS Campania 2025 per 1274 assunzioni a tempo indeterminato: requisiti e scadenze

Le materie di esame al concorso per OSS in Campania

La valutazione dei candidati prevede 100 punti, che saranno assegnati dalla Commissione giudicatrice (40 punti per i titoli e 60 punti per le prove d’esame). Nello specifico, le prove scritte e orale prevedono 30 punti ciascuna. Per superarle, bisogna totalizzare almeno 21 punti ciascuna (voto pari alla sufficienza=.

La prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, consisterà nella soluzione di domande a risposta multipla, estrapolate da una unica banca dati che sarà pubblicata sui siti istituzionali delle rispettive aziende capofila, alcuni giorni prima dell'esame. Le materie sulle quali bisogna prepararsi sono le seguenti:

– elementi di legislazione sociale e sanitaria;

– aspetti organizzativi del lavoro sociale e sanitario;

– assistenza alla persona;

– anatomia e fisiologia umana;

Più ampio il ventaglio di materie per la prova orale, nell'ambito della quale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Del giudizio conclusivo di tale verifica si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale. Le materie oggetto della prova sono le seguenti:

− Elementi di legislazione nazionale e regionale a contenuto socioassistenziale e previdenziale;

− Elementi di legislazione sanitaria e organizzazione dei servizi (normativa specifica O.S.S.);

− Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 s.m.i.);

− Elementi di etica e deontologia;

− Elementi di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza;

− Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alle specificità dell’utenza;

− Aspetti legati alla comunicazione con l'assistito, il familiare, caregiver e accompagnatore nei diversi luoghi di cura;

− Elementi di igiene;

− Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

− Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;

− Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia di utenza;

− Principi generali di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilizzazione, nell’alimentazione e nell’eliminazione;

− Principi generali di assistenza durante il trasporto della persona;

− Elementi di Primo Soccorso;

− Metodologia del lavoro sociale e sanitario;

Il punteggio assegnato ai titoli

È stato previsto un punteggio anche per i titoli. La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:

a) titoli di carriera (esperienza professionale) massimo punti 25

b) titoli accademici e di studio massimo punti 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2

d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10

Vietati i telefonini durante le prove d'esame

I candidati saranno convocati 20 giorni prima delle prove. Sarà data indicazione della data, dell'ora e del luogo sulla Home page Aziendale esclusivamente per i candidati (aree di propria competenza) delle due Aziende Capofila ovvero Asl Napoli 1 Centro e Asl Salerno. Nel giorno dell'esame bisognerà portare con sé un valido documento di riconoscimento oltre alla prenotazione. Tutte le informazioni dei documenti necessari saranno disponibili sul sito ufficiale.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico. I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso. È tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova, ovvero il suo annullamento, e consequenzialmente l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Uno dei manuali per il concorso OSS