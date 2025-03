video suggerito

Quando chiudono le scuole a Napoli e in Campania per Pasqua 2025, il calendario dei giorni di vacanza Le scuole di Napoli e della Campania chiuderanno giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile (compreso). Pasqua 2025 attesa per domenica 20 aprile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si avvicina Pasqua 2025 e, come sempre, i più giovani si preparano ad un lungo ponte festivo grazie alla chiusura delle scuole. Festività che quest'anno cade tardi rispetto al solito: il 20 aprile. Si tratta di una Pasqua Alta, come viene definita quando cade tra il 14 e il 25 aprile (quella media cade tra il 3 ed il 13 aprile, quella bassa tra il 22 marzo ed il 2 aprile). Cadendo dunque molto avanti nel tempo, la vicinanza con altre festività come la Festa della Liberazione (25 aprile) e Festa dei Lavoratori (1° maggio), può generare una lunga serie di giorni di festa per i più fortunati.

A Napoli, e in generale in tutta la Campania, il calendario scolastico prevede la chiusura degli istituti da giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile compreso: un lungo ponte festivo, che però sarà seguito da venerdì 25 aprile, Festa della Liberazione dal Nazifascismo. Di fatto, si tornerà a scuola solo il mercoledì 23 e giovedì 24 aprile: facile prevedere che ci sarà chi ne approfitterà per tornare in aula direttamente lunedì 28 aprile. Ma anche in questo caso, la vicinanza con giovedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, rischia di innescare un altro lungo ponte: più difficile, certo, considerando che bisognerebbe saltare altri tre giorni di scuola. Ma anche in questo caso c'è chi potrebbe approfittarne, senza contare il "miniponte" di venerdì 2 maggio. Insomma, dal 17 aprile, per vedere le classi al completo in alcuni casi bisognerà attendere forse direttamente lunedì 5 maggio.

Vacanze di Pasqua 2024 a Napoli e in Campania, quando chiudono le scuole

Le scuole di Napoli e in tutta la Campania chiuderanno giovedì 17 aprile, a tre giorni dalla Pasqua che, quest'anno, cadrà il 20 aprile, e con il 21 aprile che coinciderà dunque con il Lunedì in Albis, più comunemente noto come “Pasquetta”, il giorno dedicato alle gite fuori porta.

Quando riaprono le scuole dopo Pasqua 2024

Le scuole di Napoli e della Campania riapriranno direttamente mercoledì 23 aprile, a distanza di una settimana dalla chiusura. Un lungo ponte che, se il meteo lo consentirà, permetterà di trascorrere qualche giorno fuori o al mare per chi vorrà, oppure per approfittare delle Festività Pasquali per un viaggio all'estero.