In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia

Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d’Irpinia e Basilicata.

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre 2025, sabato e domenica. Il presidente uscente Vincenzo De Luca doveva decidere entro le 12 di oggi se si sarebbe votato il 16 e 17 novembre oppure nella settimana successiva, scelta appunto per il voto.

La data scelta per andare al voto è particolare: il 23 novembre 1980, 45 anni fa, vi fu il disastroso terremoto magnitudo 6.9 che portò morte e distruzione in Irpinia e Basilicata, con oltre 2.700 morti, 9mila feriti e 280mila sfollati. Una calamità naturale che tuttavia, ormai storici e politologi sono concordi in questo, rappresentò una cesura importantissima nel modo di far politica, visti gli aiuti a pioggia che arrivarono in Campania, l'aumento della corruzione e al tempo stesso la recrudescenza della violenza criminale per spartirsi appalti della ricostruzione.