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Finto maresciallo truffa una 80enne nel Casertano: bottino da 70mila euro in gioielli

È accaduto a Roccamonfina, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri sono riusciti ad arrestare il malvivente, un uomo di 45 anni, e a recuperare il bottino.
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A cura di Valerio Papadia
I gioielli sottratti all'anziana
I gioielli sottratti all'anziana

Un copione ormai tristemente noto, che si ripete con una frequenza allarmante per truffare anziani e anziane, quello andato in scena a Roccamonfina, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato un 45enne, originario dell'Agro-Nocerino e già noto alle forze dell'ordine. Stando a quanto ricostruito dai militari dell'Arma della locale stazione, il malvivente si sarebbe presentato presso l'abitazione di una donna di 80 anni, vedova e in pensione, fingendo di essere un maresciallo dei carabinieri. Una volta conquistata la fiducia dell'anziana, l'uomo l'ha indotta a consegnargli tutti i gioielli in oro e un orologio di lusso che aveva in casa, per un valore complessivo di 70mila euro.

Dopo aver arraffato il bottino, il 45enne ha tentato di allontanarsi velocemente, ma è stato bloccato poco distante dall'abitazione dell'anziana dai carabinieri della stazione di Roccamonfina, già impegnati in un servizio di controllo del territorio. Perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso dei preziosi appena sottratto alla 80enne, che è stato così in grado di recuperarli. Al termine delle formalità di rito, pertanto, il 45enne è stato arrestato per truffa: per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

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