Caserta, mamma lancia appello ai ladri che le hanno rubato l’auto: “C’era la cartella clinica di mia figlia”

Una donna ha lanciato un appello sui social dopo il furto della sua automobile: chiede che le vengano restituite almeno le cartelle cliniche della figlia, che erano nell’abitacolo.

Non l'auto, ma quello che c'era dentro: il danno maggiore per una donna di Cesa, in provincia di Caserta, è stato vedere scomparire la cartella clinica della figlia, che aveva lasciato all'interno del portabagagli. Da qui, l'appello ai ladri: non per recuperare la vettura, ma per far sì che, in qualche modo, le facciano almeno riavere quei documenti importanti per la salute della bambina.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, 10 giugno, è la stessa donna a raccontare sommariamente la dinamica a chi, tra i molti commenti, le chiede delucidazioni: il marito era andato a prendere il figlio in palestra e, una volta tornato a casa, aveva parcheggiato in strada; era sceso nuovamente una decina di minuti dopo e il veicolo era scomparso. Pochissimi minuti, che si sono rivelati sufficienti a un ladro, forse appostato nelle vicinanze, per portare via l'automobile. "Non voglio dire nulla – scrive la mamma sui social, chiedendo la condivisione – solo una cosa, per cortesia, se siete dei genitori, restituitemi i documenti di mia figlia. Dietro al cofano c'è una cartellina rosa e lì dentro ci sono dei documenti delle visite importanti e una cartella clinica".

Il post è stato condiviso in diversi gruppi cittadini tra i vari comuni del Casertano; molti utenti, oltre a esprimerle solidarietà e vicinanza, hanno consigliato alla donna di pubblicare il post anche nei gruppi dei mercatini locali, solitamente più attivi. E in diversi si sono accodati alla richiesta, nella speranza di riuscire ad aiutarla: "Portateli in una farmacia, in una chiesa, in un ufficio postale ma, vi prego, restituiteli, mettetevi una mano sul cuore".