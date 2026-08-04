Targa polacca e pezzotto sul telaio: la nuova vita a Portici dell’auto rubata a Latina

Sequestrata una Fiat 500x con targa polacca a Portici (Napol): dai controlli è emerso che si trattava di un’automobile rubata nel 2021 a Latina, era stata reimmatricolata all’estero con telaio contraffatto.

L'auto sequestrata a Portici (Napoli) dalla Polizia Metropolitana

Numero di telaio modificato, targa sostituita con una polacca. Questione di pochi minuti e l'automobile era stata "ripulita" quanto basta per superare un controllo di prassi. Ed era partita così la "nuova vita" di una Fiat 500X, che ha circolato tranquillamente per le strade di Portici, in provincia di Napoli fino a quando non è stato scoperto il trucco: quel veicolo era stato rubato cinque anni fa nel Lazio. Ad accorgersi del "pezzotto", gli agenti della Polizia Metropolitana, che dopo avere notato la contraffazione sul telaio sono riusciti a risalire ai dati reali e, quindi, alla denuncia di furto.

L'automobile è stata intercettata questa mattina, 4 agosto, in zona Bellavista, dagli agenti del Gruppo N.I.S.A. – Nucleo Investigativo Stradale Ambientale, nell'ambito delle attività di contrasto ai veicoli irregolari che circolano sul territorio metropolitano. Nel corso delle verifiche i poliziotti si sono resi conto che la punzonatura del telaio presentava delle anomalie, chiaro indizio che qualcuno avesse cambiato quell'identificativo. Gli operatori sono però ugualmente riusciti a risalire ai dati reali e hanno accertato che si trattava della Fiat 500X su cui pendeva una denuncia di furto, sporta nel 2021 a Latina.

La nuova targa era la seconda parte del camuffamento della vettura. Con tutta probabilità l'automobile non era mai uscita dall'Italia e l'immatricolazione presso la Motorizzazione polacca era avvenuta con un semplice passaggio di carte e documenti, pratica illegale che ormai è diventata la prassi per i finti noleggi. Si tratta di un sistema ormai consolidato, in cui la targa estera fa da schermo per i mezzi rubati, sfruttando le difficoltà delle forze di polizia ad accedere alle banche dati polacche. La Fiat 500x è stata sequestrata e il conducente, un pluripregiudicato di Napoli, quartiere Barra, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria: dovrà rispondere del reato di riciclaggio.