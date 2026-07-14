Omicidio a Pagani (Salerno), Antonio Cercola, 58 anni, strangolato e picchiato a morte: fermato il figlio 27enne

Antonio Cercola, 58 anni, è stato ritrovato morto a Pagani (Salerno). Il corpo aveva segni di violenza. Fermato il figlio 27enne dai carabinieri.

Antonio Cercola, 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione in via Mazzini a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza, compatibili con uno strangolamento e con delle percosse. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne, secondo quanto riportano diverse testate, tra le quali Il Mattino. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte dell'uomo di 58 anni, trovato senza vita questa mattina all'alba a Pagani in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale tenenza e del reparto territoriale di Nocera Inferiore per avviare le indagini. Al momento non è esclusa alcuna pista, ma la prima ipotesi porta ad un omicidio in seguito ad una lite familiare.

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L'uomo, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato strangolato e poi colpito con violenza. Il figlio 27enne sarebbe stato fermato dai carabinieri che lo avrebbero trovato in stato di agitazione. Il giovane soffrirebbe di problemi psichici. Ma si tratta solo di prime informazioni, che andranno accertate.