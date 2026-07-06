Escono di casa e pochi minuti dopo crolla il solaio: illesi, solo tanta paura ad Ercolano

I residenti erano usciti di casa pochi minuti prima che l’intero solaio crollasse. Tanta paura, ma nessun ferito. La sindaca Garzia: “Tre famiglie sgomberate”

Sindaca e agenti sul luogo del crollo

Momenti di paura ad Ercolano, nella provincia Vesuviana di Napoli, per il crollo di un solaio di una palazzina in via Pugliano, nel centro storico del paese e a pochi passi dallo storico Mercato di Resina: nessun ferito ma soltanto molta paura. I residenti erano usciti pochi minuti prima che avvenisse il crollo, circostanza che ha evitato si registrassero feriti. A scopo precauzionale, è stata poi sequestrata l'area, mentre tre famiglie sono state temporaneamente sgomberate. Lo ha fatto sapere la sindaca Antonietta Garzia, giunta sul posto assieme alle forze dell'ordine.

Si tratta del secondo cedimento avvenuto ad Ercolano negli ultimi giorni: appena lo scorso 18 giugno, un altro crollo avvenuto in quell'occasione nella zona Litoranea della città (in via Niglio) aveva visto madre e figlio finire sotto le macerie, da cui erano stati estratti per fortuna senza particolari traumi. Per questo la sindaca Garzia ha spiegato di voler attuare "una riflessione seria sullo stato del patrimonio edilizio del nostro centro storico", avviano anche "un programma di censimento degli edifici, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità, così da programmare interventi di prevenzione e messa in sicurezza", ha spiegato ancora la sindaca. "Parallelamente, intensificheremo i controlli per accertare eventuali abusi edilizi, nella consapevolezza che ogni intervento eseguito senza il rispetto delle norme può compromettere la stabilità degli edifici e mettere a rischio la vita delle persone. Gestire l'emergenza è indispensabile, ma il nostro compito è soprattutto prevenirla".