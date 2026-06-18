Crollo parziale di una palazzina ad Ercolano, madre e figlio estratti dalle macerie

I due stanno bene ma sono stati portati in ospedale a scopo precauzionale. La sindaca Garzia: “Siamo vicini ai cittadini rimasti coinvolti”

Il crollo parziale della palazzina ad Ercolano

Una palazzina è parzialmente crollata ad Ercolano, nella provincia vesuviana di Napoli, questo pomeriggio: il cedimento è avvenuto al numero 29 di via Niglio, la lunga perpendicolare che collega il corso Resina alla Litoranea, all'altezza dell'incrocio con la zona di via Favorita. Due le persone rimaste sotto le macerie ma tirate fuori dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto: si tratta di una 79enne ed il figlio di 62anni, estratti e affidati al personale medico-sanitario del 118, che li ha portati in via precauzionale in ospedale per i dovuti accertamenti del caso.

Non si registrano altri feriti: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Ercolano ed il personale dell’Ufficio Tecnico comunale, per effettuare le verifiche di staticità dell’edificio e gli accertamenti per appurare le cause del crollo, al momento non ancora chiare. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha quindi convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, al termine del quale, in una nota stampa, ha fatto sapere che la situazione resta attentamente monitorata.

"Desidero rassicurare tutti i cittadini", ha fatto sapere la sindaca Antonietta Garzia, "i residenti dell'immobile, una famiglia con una madre ed un figlio, sono stati prontamente soccorsi e fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze. L'Amministrazione Comunale segue costantemente l'evolversi della situazione ed è vicina ai cittadini coinvolti, garantendo tutto il supporto necessario. Ringrazio le squadre di soccorso e tutti gli operatori intervenuti per la professionalità e la tempestività dimostrate".