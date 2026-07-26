Chiedono farmaci non prescrivibili, madre e figli furiosi: tre feriti all’Asl di Palma Campania

La vicenda nell’Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania: picchiati due medici e una guardia giurata, intervengono i carabinieri. Denunciati madre e figlio.

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Hanno chiesto al medico dei farmaci non prescrivibili, e così al rifiuto sono andati in escandescenze, picchiando due medici ed una guardia giurata: alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri che hanno riportato la calma e denunciato per interruzione di pubblico servizio e lesioni a personale sanitario una madre di 55 anni e il figlio di 35 anni.

La vicenda è accaduta presso l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 di Palma Campania, nel Napoletano. Qui madre e figlio hanno chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili che, come tale, gli è stata loro rifiutata. A quel punto i due hanno prima insultato e poi aggredito due medici e poi la guardia giurata intervenuta per separarli. Sul posto sono giunti così i carabinieri, che li hanno identificati e denunciati. Le vittime sono state invece visitate presso il pronto soccorso di Nola: se la caveranno con tre giorni di prognosi i due medici e cinque giorni di prognosi la guardia giurata.