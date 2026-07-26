Gonfiabile per bambini sollevato da una raffica di vento: tre bambini feriti a Roccaraso

Un gonfiabile sollevato da una raffica di vento: feriti tre bimbi al suo interno. La più grave ha 10 anni e ha riportato diversi traumi.

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Un gonfiabile per bambini si è sollevato a causa di una violenta raffica di vento all'interno di un parco divertimenti di Roccaraso, in provincia de L'Aquila. Tre i bambini feriti, che in quel momento stavano giocando al so interno: il più grave è una bambina di dieci anni, che ha riportato diversi traumi. Un altro bimbo di cinque anni ha riportato la frattura di un gomito, mentre un terzo ha riportato ferite lievi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasferito i tre bambini all'ospedale dell'Annunziata di Sulmona. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono sotto osservazione da parte dei medici. Grande spavento per le famiglie e per i tanti presenti.

Sul posto sono giunte le forze dell'ordine per le indagini: in via precauzionale, è stata disposta l'immediata chiusura del parco divertimenti. “Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei nostri tecnici per capire cosa possa aver provocato quest’incidente: si tratta di un parco frequentato da migliaia di bambini ogni anno e da sempre siamo molto attenti alle misure di sicurezza", spiega la società, "In questo momento la nostra unica preoccupazione è quella di essere vicini a questi bambini e alle loro famiglie. A Roccaraso facciamo tutti il tifo per loro e non vediamo l’ora di abbracciarli nuovamente". Dal canto suo, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato ha aggiunto: "Stiamo capendo cosa sia successo di preciso ma intanto voglio ricordare che Roccaraso è da sempre una località che accoglie migliaia di bambini. Per questo la sicurezza delle famiglie in pista e in paese è per noi la priorità".