Regione Campania, Fico nomina Tancredi Palma per la sede di Bruxelles: è un suo ex uomo di fiducia alla Camera

Claudio Tancredi Palma nuovo dirigente del Settore “Relazioni istituzionali e Ufficio comunitario regionale” di Palazzo Santa Lucia.

Claudio Tancredi Palma durante un intervento alla Camera

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato Claudio Tancredi Palma nuovo dirigente del Settore "Relazioni istituzionali e Ufficio comunitario regionale" della giunta. Si tratta del settore che gestisce la sede di Bruxelles, di recente acquistata da Palazzo Santa Lucia. La firma è arrivata il 2 luglio con un decreto presidenziale che formalizza l'incarico, inserito nella riorganizzazione degli uffici che affiancano direttamente il presidente, varata da poche settimane. Per assumere il ruolo, Tancredi Palma ha lasciato temporaneamente l'incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove prestava servizio, ottenendo un'aspettativa. L'incarico durerà, salvo revoca anticipata, quanto il mandato di Fico alla guida della Regione: un meccanismo tipico per le figure di stretta collaborazione, che decadono automaticamente con l'arrivo di un nuovo presidente.

Chi è Claudio Tancredi Palma

Romano, dottore di ricerca in Teoria dello Stato e istituzioni politiche comparate alla Sapienza di Roma, Tancredi Palma è un funzionario con un profilo costruito proprio negli uffici di vertice delle istituzioni. Dopo il dottorato è approdato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove ha maturato l'esperienza che la Regione Campania ha ora valutato idonea per il nuovo incarico. Non è la prima volta che i due lavorano insieme. Quando l'esponente del Movimento Cinque Stelle era Presidente della Camera dei Deputati, nella legislatura 2018-2022, Tancredi Palma faceva parte del suo staff con il ruolo di Consigliere per le politiche istituzionali, una delle figure di fiducia più vicine al vertice di Montecitorio. Un rapporto professionale che evidentemente non si è interrotto con la fine di quell'esperienza, e che ora si riannoda a Napoli, dove Fico lo ha voluto tra i suoi collaboratori più stretti anche alla guida della Regione.

La pattuglia dei fedelissimi, ovvero delle persone conosciute in altri anni cui Fico ha chiesto di affrontare l'esperienza di Palazzo Santa Lucia è già affollata: il capo della segreteria Laura De Vita, il capo di gabinetto Francesco Comparone, la coordinatrice particolare di segreteria Silvia Pino, la portavoce Fiorella Taddeo e il responsabile multimedia Jacopo Di Bonito.