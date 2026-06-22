La Regione Campania compra la sede di rappresentanza a Bruxelles: 857mila euro per 270 metri quadrati

Iniziato da Vincenzo De Luca, chiuso da Roberto Fico: perfezionato l’acquisto della sede di rappresentanza a due passi dal Parlamento Europeo.

Roberto Fico, ex presidente della Camera, eletto nel 2025 governatore della Campania

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La Regione Campania ha completato l'acquisto della sua sede di rappresentanza a Bruxelles dopo un iter durato anni, iniziato dall'amministrazione di Vincenzo De Luca e concluso con quella di Roberto Fico. Con un decreto firmato il 21 maggio 2026 dal direttore generale delle Risorse Strumentali Pasquale Manduca, Palazzo Santa Lucia ha disposto il pagamento del saldo da 728.892 euro a favore di Unioncamere e di ulteriori 113.392 euro per imposte, oneri notarili e spese accessorie. L'operazione supera così complessivamente i 970mila euro.

L'immobile si trova al civico 30 di Avenue Marnix, una delle arterie più strategiche della capitale belga, a pochi passi dal quartiere delle istituzioni europee, dal Parlamento Ue e dagli uffici di rappresentanza di numerosi enti e organizzazioni internazionali. La sede è quella già utilizzata da Unioncamere Europa. L'avviso di vendita risale a due anni fa: aprile 2024. La proprietà comprende un ufficio di 270 metri quadrati al terzo piano dell'edificio e una cantina ed e già arredato. Il prezzo base fissato per la vendita era di 800mila euro.

La Regione Campania decise di partecipare alla procedura dopo una delibera di giunta del 15 maggio 2024. L'offerta presentata ammontava a 857.520 euro, superiore di 57.520 euro rispetto alla base d'asta, e risultò la migliore tra quelle pervenute. L'aggiudicazione fu comunicata da Unioncamere il 26 giugno 2024.

L'iter si è poi protratto per quasi due anni. Dopo il versamento dell'acconto del 15 per cento e la firma del compromesso davanti a un notaio belga nel dicembre 2024, sono stati effettuati approfondimenti tecnici, catastali e amministrativi richiesti dalla Regione. Dalla documentazione richiamata nel decreto emerge che la pratica urbanistica aperta presso il Comune di Bruxelles è stata successivamente archiviata perché l'immobile risultava esente da permesso urbanistico. Successivamente lo studio notarile incaricato ha confermato la piena trasferibilità del bene, consentendo il perfezionamento dell'acquisto.

L'investimento rientra nella strategia regionale di riduzione delle locazioni passive e di acquisizione di sedi di proprietà per i servizi istituzionali. Per l'operazione Palazzo Santa Lucia aveva stanziato fino a 1,1 milioni di euro sul capitolo destinato all'acquisto di immobili pubblici.

I numeri finali sono questi: fra annessi e connessi operazione di poco sotto il milione di euro per una sede di rappresentanza nel cuore dell'Europa: 857.520 euro per l'immobile, 113.392 euro tra tasse, imposte e spese notarili, per un costo complessivo di circa 970.900 euro. Rapportando il prezzo di acquisto ai 270 metri quadrati dell'ufficio, il valore pagato dalla Regione si attesta a circa 3.176 euro al metro quadrato, che salgono a circa 3.600 euro al metro quadrato considerando anche tutti i costi accessori.

Resta da capire chi sarà a dirigere gli uffici della Regione Campania a Bruxelles. Il posto è ambito. Prima il capo della Rappresentanza istituzionale della Giunta regionale per le relazioni esterne a Bruxelles era Enzo Maraio, oggi assessore al Turismo; il nome di Ciro Borriello, M5s, ex assessore comunale, fra i motori della campagna di Roberto Fico per le Regionali 2025, pare tramontato per questa casella.