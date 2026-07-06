Sondaggi politici Napoli, Manfredi terzo sindaco più amato d’Italia. Scivola il gradimento di Fico in Campania

Il sindaco di Napoli sale al 64% nel Governance Poll 2026 del Sole24Ore, il governatore della Campania perde 5,6 punti rispetto alle elezioni di novembre 2025.

Roberto Fico e Gaetano Manfredi, governatore campano e sindaco di Napoli

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A Palazzo San Giacomo festeggiano, a Palazzo Santa Lucia un po' meno. Il Governance Poll 2026 di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore fotografa due destini opposti per i vertici delle istituzioni campane: da una parte Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, che sale sul podio nazionale dei primi cittadini più apprezzati; dall'altra Roberto Fico, presidente della Regione Campania, che scivola al decimo posto tra i governatori italiani.

Manfredi conquista la medaglia di bronzo tra i 92 sindaci di capoluogo presi in esame dal sondaggio, con un gradimento del 64%. Un dato che segna un incremento dell'1,1% rispetto ai consensi ottenuti nelle urne al momento dell'elezione (2021). Il primo cittadino di Napoli si piazza dietro solo a Sara Funaro, sindaca di Firenze (66%, prima donna in vetta alla classifica), e a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, fermo al 65%. «Il consenso emerso dall'indagine ci fa capire che i cittadini capiscono bene quando si fanno grandi investimenti per il loro interesse e sono disposti a fare anche qualche sacrifico perché capiscono che si sta costruendo una nuova città, a cui tutti partecipano, e che darà benefici a tutti, malgrado qualche lamentela per i tanti cantieri aperti» commenta Manfredi, intervenuto in collegamento al panel de Il Sole24 Ore a commento dell'indagine sul gradimento dei sindaci italiani.

Il quadro cambia se si guarda alla presidenza della Regione. Roberto Fico si trova in decima posizione, appaiato a Francesco Acquaroli (Marche), con un calo di 5,6 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni regionali dello scorso novembre. In testa alla classifica dei governatori c'è invece Antonio Decaro, presidente della Puglia, al 66%, seguito da Alberto Stefani (Veneto, 65%) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 64%).

La rilevazione condotta da Noto Sondaggi tra aprile e giugno 2026 con un campione di mille soggetti per ogni Regione e 600 elettori per ogni Comune, non ha potuto testare un caso che riguarda direttamente la provincia campana: Caserta. Il capoluogo casertano è infatti attualmente commissariato, con il Comune sciolto, e per questo escluso dalla rilevazione insieme ai centri dove nel 2026 il sindaco uscente non è stato riconfermato.

A leggere la tendenza generale è lo stesso Antonio Noto, direttore dell'istituto demoscopico: «L'appeal dei sindaci si misura sempre meno sui risultati e sempre più sulle paure dei cittadini. Due primi cittadini su tre perdono consenso. Non è una semplice oscillazione statistica, ma il sintomo di un cambiamento profondo». Secondo Noto, «il cittadino giudica sempre meno ciò che vede realizzato e sempre di più ciò che percepisce», con il tema del disagio sociale e del costo della vita che pesa nel giudizio quanto le opere pubbliche completate».

Per Manfredi, il cui primo mandato da sindaco si avvia a conclusione (le elezioni a Napoli sono nel 2027), il dato consolida una tenuta del consenso che va in controtendenza rispetto a molti colleghi sindaci del Sud, da Bari a Palermo. Fico, invece, dovrà fare i conti con un calo che arriva a meno di un anno dall'insediamento in Regione Campania, mentre la prossima rilevazione utile per misurare l'effetto delle scelte di governo regionale è attesa, come da consuetudine, nell'edizione 2027 del Governance Poll.