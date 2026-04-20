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“Picchio un carabiniere, così mi rimandano in Ucraina”: prende a calci il cancello della caserma, denunciato a Ischia

Sull’isola di Ischia un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver preso a calci il cancello della caserma. Il suo intento era di picchiare un carabiniere per essere espulso dall’Italia e fare ritorno in Ucraina.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Notte di tensione, quella appena trascorsa, a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia: intorno alle 4, un uomo si è presentato davanti alla caserma locale dei carabinieri e ha iniziato ad urlare e a prendere a calci il cancello della struttura. Sul posto, per comprendere cosa stesse succedendo, oltre ai militari della locale stazione, sono intervenuti anche quello dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Ischia: l'uomo, un 37enne cittadino ucraino, ha spiegato ai carabinieri di voler picchiare uno di loro; così facendo, sarebbe stato espulso dal territorio italiano e avrebbe fatto ritorno in Ucraina, per andare a piangere un suo amico morto a causa della guerra.

I militari dell'Arma hanno iniziato a parlare con l'uomo e lo hanno calmato. Ristabilito l'ordine, il 37enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per minaccia, rifiuto di fornire le generalità e tentato ingresso arbitrario in luoghi militari. Fortunatamente, la situazione è stata disinnescata rapidamente dai militari e nessuno ha riportato ferite.

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