In fuga dai carabinieri, scavalcano un muro e si ritrovano nella caserma: 2 arresti nel Napoletano

Due giovani sono stati arrestati a San Sebastiano al Vesuvio. Una settima fa erano stati arrestati proprio dopo un furto d’auto: si erano schiantati contro un muro.

Una fuga a dir poco sfortunata quella di due ladri d'auto, Antonio Pignetti e Carmine Liberti, arrestati dai carabinieri a San Sebastiano al Vesuvio, nella provincia di Napoli. I due giovani, in pieno giorno, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre tentavano di rubare un'auto, una 500X parcheggiata in strada. I due malviventi si sono così dati alla fuga a piedi, tallonati dai militari dell'Arma: quando hanno visto una recinzione, i due hanno pensato di aver trovato una via di fuga e l'hanno scavalcata. Peccato, però, che si siano ritrovati nella caserma dei carabinieri forestali di San Sebastiano al Vesuvio, al cospetto di tre militari in uniforme, che li hanno subito bloccati e arrestati per furto.

La settimana scorsa i due erano stati arrestati per un furto d'auto

Pignetti e Liberti sono già noti alle forze dell'ordine: soltanto la scorsa settimana, i due sono stati arrestati per un furto d'auto. Anche in questo caso, i due avevano deciso di rubare una Fiat 500X; l'automobile, però, aveva il bloccasterzo, che i malviventi non sono riusciti a disinstallare. L'auto rubata, pertanto, si è schiantata contro un muro, facendo terminare la fuga di Pignetti e Liberti con un arresto per furto.