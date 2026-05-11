Quartieri Spagnoli, parcheggiatore abusivo gambizzato a due passi dalla caserma dei carabinieri

Il 48enne aveva appena firmato dai carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli; gli hanno sparato due proiettili nella gamba sinistra.

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Probabilmente non è stato incontro fortuito: potrebbero averlo aspettato, consapevoli che sarebbe andato in caserma a firmare. E gli hanno sparato lì, a pochi passi dai carabinieri. Restano ancora tutte da chiarire le circostanze in cui è stato ferito Marco Vitiello, 48 anni, di "professione" parcheggiatore abusivo, finito al Pronto Soccorso del Pellegrini con due colpi di pistola in una gamba.

Ad accompagnarlo in ospedale sono stati proprio i militari dell'Arma, dopo che si era precipitato dentro la struttura, impaurito e sanguinante. L'uomo, da quella caserma, ci era appena uscito. Contrariamente a quanto emerso nei primi momenti, ovvero la versione secondo cui il 48enne stava facendo una passeggiata, era andato a firmare in piazzetta Mondragone, dove si trova la stazione Quartieri Spagnoli; è stato raggiunto subito dopo essere uscito dalla struttura, mentre stava tornando a casa, lungo vico Mondragone, una delle stradine che porta verso il cuore del quartiere storico del centro di Napoli.

A sparare sarebbero state due persone in scooter, che avrebbero mirato direttamente alle gambe. Due proiettili nell'arto sinistro, poi la fuga tra i vicoli dei Quartieri. Il 48enne è tornato verso la caserma e ha chiesto aiuto. Una volta al Pronto Soccorso, i medici hanno escluso per lui conseguenze di rilievo: è stato giudicato guaribile nel giro di 15 giorni.

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Le indagini, come da prassi, si concentrano sulla sfera personale del 48enne e sulle sue frequentazioni; l'uomo non avrebbe dato informazioni utili per l'identificazione dei responsabili e, in queste prime ore, si vaglia la possibilità di un collegamento con la gestione della sosta abusiva, anche se non si esclude che il ferimento possa essere da inquadrare in situazioni differenti.