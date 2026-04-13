Jamie uccisa a 19 anni dal cane di famiglia, il padre arrestato: “Con noi da cucciolo ma ha azzannato anche me”

“Mia figlia non è stata uccisa da un cane pericoloso, è stata uccisa da un cane di famiglia” ha raccontato il padre della 19enne inglese Jamie-Lea Biscoe trovata morta con un morso alla gola in casa. La cagnolina ha strappato a morsi anche un pezzo di orecchio dell’uomo che cercava si soccorrere la figlia.

Non sa darsi una spiegazione il padre di Jamie-Lea Biscoe, la 19enne inglese uccisa dalla cagnolina di famiglia che considerava la migliore amica tanto da tenerla con sé anche in camera, facendola dormire sul letto. Il 37enne ha raccontato di aver trovato la figlia adolescente sul pavimento della camera da letto con una ferita da morso al collo e di essere stato azzannato a sua volta dal cane di nome Shy, che gli ha trappato un pezzo di orecchio mentre lui tentava di soccorrere la ragazza.

“Mia figlia non è stata uccisa da un cane pericoloso, è stata uccisa da un cane di famiglia. Era la migliore amica di mia figlia, eppure l'ha uccisa. È la prima volta che mi capita una cosa del genere, e lavoro con i cani da 30 anni”, ha dichiarato l’uomo al Sun dopo essere stato rilasciato su cauzione dalla polizia che lo aveva arrestato con l'accusa di mancato controllo del cane con conseguenze mortali.

La tragedia venerdì sera mentre la 19enne era da sola in casa con l’animale che la famiglia aveva preso con sé da cucciolo. Secondo il 37enne, la famiglia aveva acquistato la cagnolina quando aveva sette settimane e viveva in casa da sette anni durante i quali non avrebbe mia mostrato segni di aggressività.

I servizi di emergenza sono accorsi sul posto, a Leaden Roding, nell'Essex, intorno alle 22:45 di venerdì, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare ed è stata dichiarata morta sul posto tra lo strazio del padre che l’aveva trovata a terra lanciando l’allarme.

“Sembrava il cane più docile, era diventata la migliore amica di mia figlia eppure l'ha uccisa. Pensavo di potermi fidare ciecamente di quel cane e invece ha tolto la vita a mia figlia", ha dichiarato il 37enne addestratore di cavalli, aggiungendo: “Ho perso tutta la mia vita venerdì, quando mia figlia è stata uccisa da un altro membro della mia famiglia".

L’uomo, che avrà bisogno di un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo che il cane gli ha strappato parte dell'orecchio, ha altri due cani che sono i cuccioli di Shy e che sono stati sequestrati dalla polizia insieme all’animale più grande.