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Ragazza di 19 anni sbranata dal cane in casa, tragedia in Inghilterra: “Era abituato a dormire sul suo letto”

La tragedia nell’abitazione di famiglia nell’Essex dove sono accorsi la polizia e i servizi di emergenza medica, ma per la ragazza purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo i parenti il cane era abituato a stare con lei dormendo anche nel letto.
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A cura di Antonio Palma
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Tragedia nell’Essex, in Inghilterra, dove una ragazza di 19 anni, Jamie-Lea Biscoe, è stata aggredita e uccisa a morsi dal cane di casa che alcuni parenti hanno identificato come un incrocio di levriero di 7 anni che era abituato a dormire anche nel letto con lei. Il dramma si è consumato nel villaggio di Leaden Roding nella tarda serata di venerdì scorso, intorno alle 22:45 ora locale del 10 aprile.

Dopo l’allarme lanciato dagli altri presenti in casa al momento dei fatti, sul posto sono accorsi la polizia e i servizi di emergenza medica, ma per la giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei paramedici, la donna è deceduta a causa delle ferite riportate ed è stata dichiarata morta sul posto. “Nonostante i migliori sforzi dei servizi di emergenza, la donna è stata dichiarata morta sul posto” ha riferito la polizia dell'Essex.

Gli investigatori hanno aggiunto che il cane che ha aggredito la giovane è stato catturato e sequestrato dagli agenti specializzati hanno messo in sicurezza la zona. L’animale è stato messo in canile in attesa degli sviluppi delle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. "Gli investigatori stanno conducendo le indagini per capire esattamente cosa è successo” ha spiegato la polizia locale

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Intano gli agenti hanno arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di mancato controllo del cane con conseguenze mortali e il soggetto rimane in custodia in attesa degli sviluppi dell’inchiesta. La polizia ha lanciato anche un appello a chiunque avesse informazioni, filmati o qualsiasi altro tipo di ripresa, invitando a mettersi in contatto con loro.

Le forze dell'ordine non hanno rivelato la razza dell'animale ma molti amici, parenti e conoscenti della 19enne hanno parlato di un incrocio di levriero di 7 anni aggiungendo che era un "animale domestico di famiglia" che dormiva anche nel letto della giovane.

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