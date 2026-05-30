Donna trovata morta in casa a Ferrara, arrestato il marito: “Prima l’ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi”

Un uomo di 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la moglie, Samanta Zironi, nel quartiere Barco di Ferrara. Sarebbe stato lui stesso ad allertare i soccorsi dopo il delitto. Indagini in corso.

Dramma a Ferrara: un uomo di 52 anni, Vladimiro Lombardi, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie. È successo la scorsa notte: stando a quanto ricostruito finora, prima avrebbe ammazzato la donna nella loro abitazione nel quartiere Barco, in via Gatti Casazza, poi avrebbe chiamato lui stesso le forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe stata uccisa a coltellate.

Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Lombardi è stato trasferito in questura ed al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno.

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