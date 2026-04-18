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Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant’Angelo in Pontano

Terremoto di magnitudo 3,0 oggi a Sant’Angelo in Pontano (Macerata). La scossa registrata dall’Ingv avvertita dalla popolazione.
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A cura di Susanna Picone
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Una scossa di terremoto è stata registrata oggi a Sant'Angelo in Pontano, nella provincia di Macerata, nelle Marche. A segnalarla l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). La scossa, di magnitudo 3,0, è stata localizzata a una profondità di 20,6 chilometri, a tre chilometri da Sant'Angelo in Pontano. Nella zona dell’epicentro il terremoto è stato avvertito distintamente. Diverse le segnalazioni apparse sui social: "Fortunatamente è stata breve", scrive un utente su X. "Sentita perfettamente", scrive un altro utente. La scossa è stata registrata alle 14,53 di oggi, sabato 18 aprile.

I Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro di Sant’Angelo in Pontano sono i seguenti: Ripe San Ginesio, San Ginesio, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Penna San Giovanni, Montappone, Falerone, Camporotondo di Fiastrone,  Cessapalombo, Urbisaglia, Monte Vidon Corrado, Massa Germana, Sarnano, Servigliano, Monte San Martino, Caldarola, Mogliano, Belforte del Chienti, Tolentino, Smerillo, Montegiorgio, Belmonte Piceno, Petriolo, Santa Vittoria in Matenano, Amandola, Monteleone di Fermo, Monsampietro Morico, Montefiascone Appennino, Serrapetrona, Francavilla d’Ete, Pollenza, Montelparo, Bolognola, Magliano di Tenna, Comunanza, Acquacanina, Montottone, Corridonia, Grottazzolina, Rapagnano, Monte San Pietrangeli, Montefortino, Fiastra, Force, Monte Rinaldo. Sono in corso verifiche di eventuali danni.

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