Terremoto oggi a Potenza, scossa di magnitudo 3 con epicentro tra Basilicata e Campania

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto epicentro tra i comuni di Moliterno e Tramutola, in provincia di Potenza, al confine con la Campania.

Una scossa di terremoto ha colpito la Basilicata nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 4 giugno con epicentro tra i comuni di Moliterno e Tramutola, in provincia di Potenza, al confine con la Campania. L’evento sismico è stato registrata dai sismografi pochi secondi dopo le ore 06:08 di questa mattina.

Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 3 della scala Richter con epicentro a circa 6 chilometri a nord ovest del piccolo comune lucano di Moliterno.

L’Ingv comunica che l’epicentro del sisma di oggi a Potenza ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 40.2688, 15.8110 e ipocentro a una profondità di 12,7 chilometri. La scossa è sta avvertita in zona dai residenti ma al momento fortunatamente non vengono segnalati danni a persone o cose.

Oltre ai piccoli comuni di Moliterno e Tramutola, ci sono altri tre comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro della scossa: Grumento Nova e Sarconi, in provincia di Potenza, e il comune di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, in Campania, che è anche il più popoloso in zona. Altri undici comuni sono nel raggio di venti chilometri, sempre divisi tra le province di Potenza e Salerno.

Stando sempre ai rilievi dell’Ingv, l’evento sismico è stato seguito pochi minuì dopo da una seconda scossa di terremoto con lo stesso epicentro a Moliterno ma con intensità molto ridotta e inferiore a magnitudo uno. La stessa zona era stata epicentro di alcune scosse di di terremoto nei giorni scorsi, ad inizio mese, tutte però di intensità inferiori a magnitudo 3.