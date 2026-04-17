Terremoto oggi a Udine, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Verzegnis

Nuova forte scossa di terremoto oggi a Udine dove l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 3.1 della scala Richter nel primissimo pomeriggio con epicentro a Verzegnis. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto di oggi, venerdì 17 aprile 2026, in Friuli Venezia Giulia è stato registrato dai sismografi alle ore 13:24 con epicentro a 5 km a ovest del centro abitato di Verzegnis, piccolissimo comune in provincia di Udine non lontano da Gemona. È la stessa zona già interessata dallo sciamo sismico dei giorni scorsi quando vi erano state 25 scosse in 9 ore

La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione locale nei comuni nel nord Friuli Venezia Giulia come Gemona ma al momento fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Al momento non si registrano repliche importanti. L'unica scossa successiva è stata di magnitudo 1.1 registrata alle ore 13:35.

Secondo i rilievi dell’Ingv, l’epicentro del terremoto è staro localizzato alle coordinate geografiche (lat, lon) 46.3718, 12.9368 mentre l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di circa 9 chilometri. Sono nove i comuni nel raggio di dieci chilometri dall'epicentro, tutti in provincia di Udine. Si tratta di piccoli centri sotto i diecimila abitanti ad eccezione di Tolmezzo. Sono 24 invece i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro , tra le provincia di Udine e Pordenone tra cui il più popoloso è Gemona del Friuli.

La stessa zona è stata interessata da uno sciame sismico in settimana con 25 scosse di terremoto in poche ore durante la notte di mercoledì scorso denza impatti significativi su edifici o infrastrutture.. L’epicentro dei fenomeni sempre nell’area montana e la fascia carnica. Del resto il Friuli, e in particolare la Carnia, è una delle aree italiane più sensibili dal punto di vista sismico e le scosse non sono rare.