Terremoto in Emilia Romagna, scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Bedonia (Parma): sciame sismico in corso

Terremoto oggi alle 10:36 tra Liguria ed Emilia di magnitudo 3.4 secondo la rivelazione Ingv con epicentro a Bedonia (Parma). L’evento fa parte di uno sciame sismico che dalla serata di ieri interessa i Comuni del Tigullio con decine di altre scosse, tra Bedonia e Tornolo, avvertite anche in Liguria.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata oggi, martedì 9 giugno, alle 10:36 dall'Ingv al confine tra Emilia-Romagna e Liguria, con epicentro a Bedonia, in provincia di Parma, e con ipocentro a 10.4 chilometri di profondità. Lo ha comunicato l'Istituto di geofisica e vulcanologia sui propri canali social. La scossa fa parte di uno sciame sismico che è in corso dalla serata di ieri e interessa l'Appenino settentrionale con decine di altre scosse, tra Bedonia e Tornolo, avvertite dalla popolazione locale, anche in varie zone della Liguria. al momento fortunatamente no si segnalano danni.

La terra infatti aveva tremato in zona più volte anche la scorsa notte. Una serie di scosse sono state avvertite in diversi Comuni del Tigullio, soprattutto dell’entroterra del Levante ligure, dove lo sciame è durato dalle 23 circa fino alle prime luci del giorno. L’epicentro del sisma, con un totale di 23 scosse di magnitudo superiore a 2 gradi della scala Richter, è stato registrato a Tornolo, sull’Appennino parmense. Anche la scossa di questa mattina è stata seguita da diversi repliche tra cui la più forte ha avuto intensità pari a magnitudo 2.9, rilevata dai sismografi dell'Ingv circa 45 minuti dopo.