Terremoto oggi a L’Aquila: scossa di magnitudo 3.1 durante la notte, avvertita dai cittadini

Secondo i rilievi dell’Ingv, il terremoto di oggi in Abruzzo è stato registrato dai sismografi alle ore 04:34 della notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno con epicentro nel comune di Barete, in provincia dell’Aquila.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito oggi l’Abruzzo con epicentro in provincia dell’Aquila dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Secondo i rilievi dell’Ingv, il terremoto è stato registrato dai sismografi alle ore 04:34 della notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno nella zona dell'Alto Aterno, alle porte del territorio del Parco nazionale del Gran Sasso.

Stando sempre a quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato a quattro km a nord del comune di Barete, in provincia dell’Aquila, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4843, 13.2737. Il fenomeno sismico ha avuto invece ipocentro a una profondità di 14,6 km.

Il terremoto è stato avvertito dai cittadini, alcuni dei quali sono stati svegliati di soprassalto dal movimento tellurico, ma fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Diverse segnalazioni sono arrivate dai comuni dell'entroterra dell'Appennino abruzzese ma anche dallo stesso capoluogo abruzzese.

Sono cinque i comuni nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro della scossa, piccoli centri tutti in provincia dell’Aquila. Altri undici comuni sono nel raggio di venti chilometri compresa l’Aquila, molti dei quali anche nella confinante provincia di Rieti, nel Lazio.

La scossa principale è stata seguita nelle ore successive da alcune repliche con epicentro nella stessa zona ma con intensità molto ridotta e inferiore a magnitudo 2 della scala Richter.