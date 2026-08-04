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Terremoto oggi a Cosenza, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Celico: avvertito dalla popolazione

Scossa di terremoto oggi, martedì 4 agosto, in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.5 è stato registrato alle 15.05 dall’INGV con epicentro a 9 chilometri NE da Celico (CS) ed è stato avvertito chiaramente dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni.
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A cura di Eleonora Panseri
Foto INGV.
Foto INGV.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi, martedì 4 agosto. L'epicentro è stato registrato a 9 chilometri a Nord Est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Al momento non si segnalano danni. La scossa, come si legge sui social, è stata avvertita chiaramente dalla popolazione. Alcuni utenti segnalano di averla sentita "molto bene" e per qualche secondo.

C'è chi segnala di aver sentito gli effetti del sisma in diverse località in Calabria con diverse intensità: sotto al post pubblicato su Facebook dall'INGV utenti scrivono da Cosenza, Celico, Rende, San Giovanni in Fiore, Rossano, Bisignano, Mendicino, Longobucco, Luzzi e Lamezia.

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"È stata una bella scossa", "Fortissima a Luzzi", "Che botta", si legge in alcuni commenti. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia invita chi ha sentito il terremoto a compilare il questionario degli effetti sul sito www.hsit.it per permettere agli esperti di analizzare il risentimento e la distribuzione degli effetti dei terremoti.

In aggiornamento.

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